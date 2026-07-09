Pociągi PKP Intercity jeżdżą wolniej. Blisko połowa notuje opóźnienia

W skrócie PKP Intercity odnotowuje opóźnienia w przypadku blisko połowy ze swoich 560 codziennych połączeń.

Ograniczenie prędkości pociągów kategorii IC i TLK do 150 km/h spowodowane jest wagonami z wózkami 4ANc"S".

Dostawy nowych wagonów od FPS H. Cegielski opóźnią się do drugiego kwartału 2027 roku, co wymusza na przewoźniku zakup używanych jednostek z Niemiec.

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PKP Intercity w tegoroczne wakacje ma spory problem z punktualnością własnych pociągów. Dotyczy to blisko połowy połączeń uruchamianych każdego dnia. Czym to jest spowodowane?

Blisko połowa pociągów PKP Intercity każdego dnia notuje opóźnienia

PKP Intercity w tegoroczne wakacje poszło po rekord i realizuje aż 560 połączeń każdego dnia. Jednak liczne pociągi nie dojeżdżają na czas i dotyczy to tańszych kursów kategorii IC oraz TLK, który prędkość została obniżona do 150 km/h. Jak duża jest to skala?

Z prędkością zmniejszoną do 150 km/h kursuje 246 pociągów, są to pociągi kategorii IC i TLK zaplanowane do kursowania na składach wagonowych

Problem jest nagminny i w rzeczywistości mógłby dotyczyć większej liczby połączeń, ale przewoźnik podjął działania mające temu zapobiec. PKP Intercity tak formuje składy, aby w każdym z nich było jak najmniej wagonów zestawionych z ograniczonych jednostek z takimi, które mogą jeździć z normalną prędkością.

"Zmniejszenie prędkości o 10 km/h na dystansie 300 km wydłuża czas przejazdu jedynie o 8 minut i jeżeli inne zakłócenia w prowadzeniu ruchu na linii nie zaistnieją, opóźnienie nie będzie większe" - dodaje rzecznik PKP Intercity cytowany przez serwis rynek-kolejowy.pl.

PKP Intercity obniżyło prędkość blisko 700 wagonów

Obecnie PKP Intercity ma w użyciu około 1650 wagonów, które każdego dnia wyjeżdżają na tory. Jednak ponad 680 z nich wyposażono w wózki 4ANc"S", które są przyczyną ograniczonej prędkości.

W kwietniu br. doszło do zdarzenia, w którym pękła obręcz koła w wagonie z wózkami 4ANc"S". Wtedy zdecydowano się obniżyć ich prędkość do 140 km/h. Następnie przeprowadzono ekspertyzy wykonane przez Instytut Kolejnictwa. Na ich podstawie zapadła decyzja, aby prędkość ostatecznie zmniejszyć nieco mniej - do 150 km/h.

Od czerwca obowiązuje letnia korekta rozkładu jazdy pociągów i było zbyt późno, aby wprowadzać zmiany mogące wyeliminować powstałe opóźnienia. Ograniczona prędkość wybranych pociągów będzie brana pod uwagę przy układaniu kolejnych połączeń.

PKP Intercity chce ograniczać wagony z wózkami 4ANc"S"

Przewoźnik planuje ograniczać liczbę wagonów ze wspomnianymi wózkami 4ANc"S", ale nie da się tego zrobić w krótkim czasie. PKP Intercity nadal nie otrzymało nowych wagonów, które ma dostarczyć FPS H. Cegielski. Początkowo miały wyjechać na tory już w te wakacje. Doszło jednak do opóźnień i pierwsze jednostki zostaną przekazane dopiero w drugim kwartale 2027 r.

W zaistniałej sytuacji PKP Intercity próbuje się ratować i dlatego m.in. kupuje używane wagony z Niemiec, które są przystosowane do jazdy z prędkością 200 km/h. Ponadto do końca przyszłego roku spółka ma odebrać około 100 zmodernizowanych jednostek.



