Pociągi PKP Intercity pojadą wolniej. Problem z blisko 700 wagonami

W skrócie PKP Intercity wprowadzi trwałe ograniczenie prędkości dla blisko 700 wagonów z powodu incydentu z pękniętą obręczą.

Zmiana dotyczy około 680 wagonów z wózkami 4ANc"S" i wpłynie na 36 procent całego taboru przewoźnika przygotowanego na wakacje.

Zmniejszenie prędkości wagonów do 150 km/h może spowodować problemy z dochowaniem punktualności połączeń.

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Pociągi PKP Intercity jeżdżą coraz szybciej i nawet prowadzono testy Pendolino, które rozpędzono do 250 km/h. Tymczasem przewoźnik ma duży problem, który obejmuje kilkaset wagonów. W konsekwencji spółka zdecydowała się obniżyć ich prędkość i pojadą wolniej.

PKP Intercity obniżyło prędkość blisko 700 wagonów po incydencie z kwietnia

Przewoźnik podjął decyzję, która jest konsekwencją incydentu z pękniętą obręczą. Problem miał miejsce pod koniec kwietnia w pociągu Żeglarz jadącym z Łodzi do Gdyni. PKP Intercity przyjrzało się usterce dokładniej i zdecydowało się na obniżenie prędkości wagonów z kołami obręczowanymi ze 160 do 140 km/h.

Ostatecznie prędkość ta ma zostać obniżona na stałe do 150 km/h, ale dotyczy bardzo dużej liczby wagonów. Przewoźnik dysponuje ponad 850 jednostkami z tego typu kołami, ale nie wszystkich z nich zostaną zwolnione.

Z informacji przekazanych przez serwis rynek-kolejowy.pl, który powołuje się na Adama Wawrzyniaka, członka zarządu PKP Intercity, wynika, że decyzja dotyczy około 680 pojazdów z wózkami 4ANc"S" znajdującymi się w eksploatacji.

Problem dotyczy ponad 35 proc. taboru PKP Intercity

Dla PKP Intercity jest to dosyć duży problem. Na tegoroczne wakacje przewoźnik przygotował aż 1650 wagonów. Około 680 z nich stanowi 36 proc. dostępnego taboru, co z pewnością wpłynie na liczne pociągi, które nie rozpędzą się do prędkości 160 km/h i będą mogły jechać z mniejszą prędkością maksymalną.

Nawet jeden wagon z ograniczeniami w składzie sprawia, że cały pociąg musi jechać wolniej. To z pewnością wpłynie na punktualność połączeń, co podkreśla Adam Wawrzyniak.

Obecna sytuacja stanowi dla nas bardzo duży problem, jeżeli chodzi o dochowanie punktualności. Niestety zmniejszenie prędkości o 20 km/h generuje opóźnienia i pogarsza naszą efektywność

Ostatecznie prawdopodobnie wagony z wózkami typu 4ANc"S" zostaną ograniczone na stałe do wspomnianych 150 km/h. Natomiast w przypadku jednostek z innymi typami wózków będzie to 160 km/h. Nowe wytyczne mają wejść w życie po zatwierdzeniu raportu z badań prowadzonych przez Instytut Kolejnictwa.





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