Pociągi PKP Intercity rozjeżdżają się poza granice Polski. 17 nowych połączeń

PKP Intercity wraz z nowym rozkładem jazdy 2025/2026 będzie obsługiwać nawet ponad 550 połączeń każdego dnia. Pojawiły się również nowe pociągi międzynarodowe, które pojadą m.in. do Czech, Niemiec czy Austrii. W ten sposób PKP Intercity będzie obsługiwało blisko 60 połączeń do innych krajów.

Nowy rozkład jazdy 2025/2026 wszedł w życie w niedzielę 14 grudnia. Wraz z nim PKP Intercity poszło po rekord liczby połączeń i każdego dnia będzie obsługiwało ponad 500 połączeń. Najwięcej w sezonie letnim. Przy okazji przewoźnik uruchamia kilkanaście nowych pociągów międzynarodowych.

Nowe pociągi międzynarodowe PKP Intercity

Oferta usług PKP Intercity wraz z nowym rozkładem jazdy została rozszerzona aż o 17 nowych połączeń poza granicami Polski. W jakim kierunku pojadą nowe pociągi?

Pierwsze sześć par nowych połączeń pojedzie do Niemiec i stało się to możliwe dzięki współpracy PKP Intercity z Deutsche Bahn, od którego niedawno spółka kupiła używane wagony. Za naszą zachodnią granicę obecnie realizowanych jest 17 połączeń. Najwięcej na trasie Warszawa - Berlin przez Poznań.

Kolejne nowe połączenie to IC Prater do Austrii. Pociąg jeździ z Krakowa do Wiednia przez Czechy. Natomiast pociąg IC Danubius ma wydłużoną relację i dojeżdża do Poznania. Pojawia się również więcej połączeń z Czechami i są to:

  • Połączenie z Warszawy, Krakowa i Katowic - 7 dziennie
  • Pociągi z Wrocławia - 6 każdego dnia
  • Połączenie z Poznania - 5 dziennie
  • Z Przemyśla i Rzeszowa - 2 połączenia

Ponadto w sezonie letnim pojawi się pociągi IC Olza, który będzie kursować na trasie Kraków - Praga. Warto również wspomnieć o IC Carpatia, który zapewnia dostęp do Monachium, Pragi, Bratysławy, Wiednia, Salzburga oraz Budapesztu. W przypadku Litwy PKP Intercity wprowadza dwa nowe połączenia realizowane przez IC Wigry i IC Jaćwing. Natomiast w kierunku Ukrainy uruchomiono trzy nowe pociągi i obecnie jest to 13 par.

PKP Intercity z rekordową liczbą połączeń w 2026 roku

PKP Intercity wraz z nowym rozkładem jazdy poszło po rekord. W sezonie przewoźnik zamierza każdego dnia obsługiwać aż 555 połączeń dziennie, z których 57 to pociągi międzynarodowe.

Rodzimy przewoźnik notuje coraz lepsze wyniki i ustanawia nowe rekordy. Tylko w 2025 r. z usług PKP Intercity skorzystało już ponad 80 mln pasażerów, a rok nie dobiegł jeszcze końca. Prognozuje się, że do końca grudnia spółka może przebić granicę 90 mln podróżnych.

