CPK to nie tylko wielkie lotnisko Port Polska, które ma powstać za kilka lat. Spółka odpowiada również za budowę nowej infrastruktury kolejowej, w tym linii Y mającej połączyć cztery z pięciu największych miast w kraju. Wygląda na to, że będą po niej jeździły nie tylko superszybkie pociągi PKP Intercity, ale również składy w barwach spółki Polregio, czyli największego rodzimego przewoźnika.

Pociągi Polregio pojadą po nowej linii kolejowej Y z prędkością do 200 km/h

Polregio planuje skorzystać z szansy i dowozić pasażerów również na lotnisko Port Polska. To oznacza, że pociągi w barwach największego przewoźnika w kraju będą jeździły po nowej linii kolejowej Y, która umożliwi składom rozpędzanie się do prędkości ponad 300 km/h.

Pociągi w barwach Polregio nie pojadą po linii Y tak szybko. Spółka planuje wykorzystać pool taborowy CPK i kursować na trasie z prędkością do 200 km/h. Będzie to możliwe poprzez nową ofertę przewoźnika opartą na składach ekspresowych i regionalnych, które mają zatrzymywać się także w miastach średniej wielkości.

Pomysł spotkał się z uznaniem, bo pozwoli to nie tylko zagęścić siatkę połączeń kolejowych do Portu Polska, ale też wyjść z ofertą do mieszkańców mniejszych miast, a nie tylko wielkich aglomeracji.

Polregio sięgnie po pool taborowy CPK

Superszybkie pociągi kupi nie tylko PKP Intercity, które stosowny przetarg ogłosiło pod koniec 2025 r. Podobne składy nabędzie też CPK, ale pool taborowy spółki będzie większy i zakłada zakup także innych pojazdów dla mniejszych prędkości.

CPK planuje ogłosić przetarg na nowe pociągi jeszcze w tym roku. W jego ramach spółka planuje kupić 40 superszybkich pociągów oraz 40 jednostek dla mniejszych prędkości. W przypadku tych drugich mowa jest o 16 składach do obsługi ekspresów lotniskowych oraz 24 pojazdach kategorii Regio Express.

To właśnie po te ostatnie chce sięgnąć Polregio, bo plan CPK zakłada ich użyczenie. Będą to składy jeżdżące z prędkością do 200 km/h.

Uruchomienie połączeń na trasie Warszawa-Łódź przez nowe lotnisko to ważny krok w rozbudowie naszej oferty pasażerskiej. Dzięki współpracy z Portem Polska mamy szansę zyskać dostęp do nowoczesnego taboru, który bezpośrednio przełoży się na wyższy komfort podróży

Ponadto Andrzej Pawłowski z Polregio podkreślił, że będzie to "realne narzędzie w walce z wykluczeniem komunikacyjnym". W ramach partnerstwa największy przewoźnik kolejowy w Polsce zamierza zaoferować podstawowe wsparcie w utrzymaniu pociągów zakupionych przez CPK i zobowiązał się do zorganizowania serwisu składów.

