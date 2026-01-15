RegioJet to czeski przewoźnik, który od kilku miesięcy jeździ na trasie Warszawa - Kraków. W grudniu miały pojawić się nowe połączenia w ofercie firmy, ale nie wszystkie plany zdołano zrealizować. W konsekwencji spółka niedługo przed wejściem w życie nowego rozkładu jazdy wycofała się ze szlaku ze stolicy do Poznania, ale planuje tam wkrótce jeździć.

Kiedy pociągi RegioJet na trasie Warszawa - Poznań?

RegioJet już wcześniej informował, że nie rezygnuje z trasy Warszawa - Poznań, ale potrzebuje więcej czasu. Czesi planują wypuścić własne pociągi na ten szlak już od 1 lutego br. Niestety będzie to mniej połączeń od deklarowanych wcześniej.

Czeski przewoźnik w zeszłym roku planował obsługiwać połączenie Warszawa - Poznań z wykorzystaniem sześciu par pociągów. Ostatecznie od 1 lutego pojawią się tylko dwie z nich. Odjazdy ze stolicy mają odbywać się o godzinach 6:28 oraz 14:28. Natomiast z Poznania składy odjadą o 10:11 i 18:11.

RegioJet uruchomił sprzedaż biletów na tej trasie, ale można je zamawiać tylko dla przejazdów mających odbyć się w lutym. Późniejsze połączenia nie są na razie dostępne i nie wiadomo, kiedy dokładnie to się zmieni.

Kolejne pociągi RegIojet na szlaku Kraków - Trójmiasto

W przypadku połączeń na trasie Kraków - Trójmiasto również nie udało się dotrzymać wszystkich obietnic i ostatecznie w grudniu na torach pojawiło się mniej żółtych pociągów. Sytuacja ma ulec poprawie od 19 stycznia br.

W przyszłym tygodniu RegioJet wprowadzi dodatkowy pociąg z Trójmiasta do Krakowa, który odjedzie o godzinie 14:10. W odwrotnym kierunku pasażerowie będą mogli skorzystać z dwóch połączeń z odjazdami o godzinach 13:37 i 17:34.

Warto dodać, że zmiany ogłaszane pod koniec 2025 r. przez RegioJet spotkały się z krytyką. Nie tylko ze strony PKP PLK, ale też Urzędu Transportu Kolejowego, który wydał Czechom zgodę na jazdę po popularnych w Polsce trasach.

Część anulowanych połączeń spółki przejęły pociągi PKP Intercity. Rodzimy gigant również mocno krytykował działania konkurencji z RegioJet.

