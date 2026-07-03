Pociągi retro wracają do Karpacza. Będą kursować przez całe wakacje

W skrócie W wakacyjne weekendy lipca i sierpnia na trasie między Jelenią Górą a Karpaczem będą kursować pociągi retro przygotowane przez Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu.

Zabytkowe składy z lat 70. XX wieku, prowadzone najczęściej przez lokomotywę SP42-001, wykonają cztery kursy dziennie w każdym kierunku.

Cena biletu normalnego w jedną stronę wynosi 9,80 zł, a przewoźnik informuje o ograniczeniach w przewozie rowerów oraz wózków dziecięcych i inwalidzkich.

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Trasa do Karpacza została przywrócona w zeszłym roku i nastąpiło to po długiej przerwie. Szlak cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony turystów. Tymczasem już w ten weekend na karkonoski odcinek wracają pociągi retro, które będą kursować do końca wakacji.

Pociągi Retro na trasie Jelenia Góra - Karpacz przez całe wakacje

Tegoroczne pociągi retro zostały ponownie przygotowane przez Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu. Podobnie było w zeszłym roku. Informację potwierdził Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich w poście umieszczonym w mediach społecznościowych.

Cztery razy dziennie w każdy wakacyjny weekend możecie cofnąć się w czasie i dojechać do podnóża Śnieżki jak za dawnych lat

Pociągi retro na karkonoskim szlaku będą kursować do końca wakacji w każdą sobotę i niedzielę lipcowych oraz sierpniowych weekendów. Składy będą zestawione z zabytkowych wagonów z lat 70. XX wieku. Natomiast w roli lokomotywy najczęściej ma pojawiać się jednostka SP42-001 "kociołek".

Rozkład jazdy pociągów retro do Karpacza i ceny biletów

Z informacji przekazanych przez Koleje Dolnośląskie wynika, że pociągi retro na trasie Jelenia Góra - Karpacz będą odjeżdżać w obu kierunkach cztery razy dziennie. Rozkład jazdy prezentuje się następująco.

Odjazdy z Jeleniej Góry do Karpacza w godzinach: 10:29, 12:33, 14:32 i 16:32

Odjazdy z Karpacza do Jeleniej Góry w godzinach: 11:01, 13:05, 14:04 oraz 17:11

Ceny biletów są standardowe dla tej trasy i Koleje Dolnośląskie nie pobierają wyższych opłat za przejazd składami retro. Bilet normalny w jedną stronę kosztuje 9,80 zł. Podróż trwa 22-23 minuty.

Warto mieć na uwadze, co podkreśla przewoźnik, że w pociągach retro przewóz rowerów, wózków dziecięcych czy inwalidzkich jest ograniczony. Z pewnością warto brać to pod uwagę w trakcie planowania podróży.

W zeszłym roku pociągi retro do Karpacza również kursowały w wakacyjne weekendy. Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu szacuje, że przez cały sezon przewiozły łącznie około 9-10 tys. pasażerów.



