Pociągi w Polsce przyspieszą i PKP Polskie Linie Kolejowe chcą zrealizować ten plan w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy. Pierwszą trasą w kraju, która umożliwi jazdę z prędkością 250 km/h, jest Centralna Magistrala Kolejowa, czyli jeden z najważniejszych szlaków w naszym państwie.

PKP PLK stawia ostatnią antenę radiową dla systemu GSM-R na CMK

Dopuszczenie pociągów w Polsce do jazdy z prędkością 250 km/h to złożone zadanie. Potrzebne są nie tylko odpowiednio szybkie składy, ale również infrastruktura. Prace związane z przystosowaniem Centralnej Magistrali Kolejowej to tak szybkiej jazdy wchodzą w kolejny etap.

PKP Polskie Linie Kolejowe, które odpowiadają za infrastrukturę w kraju, rozpoczęły montaż ostatniego masztu radiowego dla systemu GSM-R na CMK, który jest niezbędny do osiągnięcia założonego celu. Antena instalowana jest w Seceminie w województwie świętokrzyskim.



Prace instalacyjne powierzono konsorcjum składającemu się z firm Nokia Solutions and Networks, Fonon i SPC-2. Montaż masztu radiowego prowadzony w dniach 16-17 kwietnia pozwoli na uzupełnienie cyfrowej sieci komunikacyjnej. Na CMK wybudowano łącznie 35 takich obiektów.

Budowa jednolitej sieci GSM R to jeden z najważniejszych projektów modernizacyjnych polskiej kolei. Montaż ostatniego obiektu na CMK pokazuje, że konsekwentnie wzmacniamy bezpieczeństwo i niezawodność prowadzenia pociągów na najważniejszych liniach w Polsce

Kolejnym etapem będzie wyposażenie masztów w odpowiednie systemy. Testy GSM-R PKP Polskie Linie Kolejowe planują uruchomić w sierpniu 2026 r.

Kiedy pociągi w Polsce pojadą z prędkością 250 km/h?

Uruchomienie systemów GSM-R oraz ETCS poziomu 2 to niezbędne zadania, które muszą przeprowadzić PKP Polskie Linie Kolejowe przed zwiększeniem prędkości pociągów na CMK do 250 km/h. To jednak jeszcze trochę potrwa.

Z informacji przekazanych przez PKP PLK wynika, że pierwsze pociągi z prędkością 250 km/h powinny pojechać Centralną Magistralą Kolejową w grudniu 2027 r. Najpierw będą to składy Pendolino należące do PKP Intercity, które w marcu zeszłego roku udało się rozpędzić (w ramach testów) do takiej prędkości i próby zakończyły się pomyślnie.

"Wydarzenia": Mikrocity w Lublinie. W Polsce powstaje rekordowa makieta Polsat News