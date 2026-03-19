PKP Polskie Linie Kolejowe, które odpowiadają za infrastrukturę dla pociągów w kraju, szykują się do ważnej zmiany. Jest nią dopuszczenie wyższej prędkości dla składów osobowych, które będą mogły rozpędzać się do 250 km/h. W pierwszej kolejności na CMK, ale kiedy to nastąpi?

PKP PLK ujawnia termin zmiany prędkości na CMK do 250 km/h

PKP Polskie Linie Kolejowe potwierdziły, że chcą zwiększyć prędkość jazdy pociągów osobowych do 250 km/h w grudniu 2027 r. W pierwszej kolejności zmiana obejmie Centralną Magistralę Kolejową.

Kwestia dostosowania CMK do prędkości 250 km/h ciągnie się od kilku lat. Kiedyś mówiono o wprowadzeniu zmian do grudnia 2023 r. Potem plan odwleczono w czasie o kolejne dwa lata. Dużą rolę odgrywa tutaj system GSM-R i ostatecznie porozumienie w tej kwestii udało się zawrzeć w grudniu zeszłego roku.

Taki jest plan, natomiast chciałbym podkreślić, że będzie to pierwsze w Polsce wdrożenie prędkości 250 km/h w pełnym, formalnym procesie

"Oznacza to, że w proces będą zaangażowane nie tylko Polskie Linie Kolejowe, ale także inni jego uczestnicy: Instytut Kolejnictwa, Urząd Transportu Kolejowego, Ministerstwo Infrastruktury oraz przewoźnik dysponujący taborem przystosowanym do jazdy 250 km/h, nasz partner w tych badaniach i analizach, PKP Intercity" - dodaje Marcin Mochocki.

Pociągiem Pendolino z Warszawy do Krakowa w niecałe 2 godziny

Zmiany dotyczące CMK wiążą się również z ECTS drugiego poziomu, który obecnie uniemożliwia na tym szlaku jazdę z prędkością większą od 160 km/h. Rozpędzenie pociągów do 250 km/h znacząco skróci czas podróży. Dla przykładu przejazd z Warszawy do Krakowa powinien potrwać około godziny i 52 minut. Natomiast ze stolicy do Wrocławia około 3 godzin.

Pierwszymi pociągami w Polsce, które pojadą z prędkością 250 km/h, będą składy Pendolino należące do PKP Intercity. Rok temu przeprowadzono testy jednego z pociągów na CMK, które zakończyły się pomyślnie. Teraz pozostaje czekać do końcówki 2027 r., kiedy to w końcu tak szybkie przejazdy będą możliwe z pasażerami.

