Pociągi w Polsce przyspieszą do prędkości 250 km/h. Padł termin

W skrócie Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że pociągi na Centralnej Magistrali Kolejowej mogą osiągnąć prędkość 250 km/h już we wrześniu 2027 roku.

Jako pierwsze z taką prędkością pojadą pociągi Pendolino, które przeszły już pomyślne testy na trasie Warszawa-Kraków-Katowice oraz na odcinku CMK.

Uruchomienie wyższej prędkości na tej trasie pozwoli skrócić czas przejazdu z Krakowa do Warszawy do godziny i 52 minut oraz ze stolicy do Wrocławia do około 3 godzin.

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Pociągi w Polsce obecnie mogą poruszać się na wybranych trasach z prędkością do 200 km/h. Wkrótce rodzime Pendolino pojedzie jeszcze szybciej i dotyczy to linii kolejowej CMK. Nowe informacje na ten temat ujawnił minister infrastruktury Dariusz Klimczak na antenie TVP Info.

Pociągi na CMK mogą pojechać z prędkością 250 km/h we wrześniu 2027 roku

W pierwszej kolejności pociągi w Polsce zostaną rozpędzone do prędkości 250 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej, która jest modernizowana od jakiegoś czasu. Do niedawna mówiono, że nastąpi to najszybciej w grudniu 2027 r. Tymczasem jest możliwe, że plan uda się osiągnąć kilka miesięcy wcześniej.

Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, w trakcie wywiadu na antenie TVP Info. Szef resortu przekazał, że termin grudniowy pozostaje najbezpieczniejszy, ale może uda się go przyspieszyć.

Mam nadzieję, że te prace pójdą nam sprawnie i być może już przy korekcie wrześniowego rozkładu jazdy będziemy mogli regularnie jeździć na odcinku Warszawa - Kraków - Katowice z prędkością 250 km/h

To oznacza, że plan mógłby zostać przyspieszony o trzy miesiące. Oczywiście na razie to nic pewnego, ale nadzieja jest. Testy prowadzone na CMK zmierzają w dobrym kierunku.

Jazda z prędkością 250 km/h na CMK najpierw pociągami PKP Intercity Pendolino

W pierwszej kolejności z prędkością 250 km/h pojadą pociągi Pendolino, które przystawano do tak szybkiej jazdy. Ponad rok temu PKP Intercity rozpoczęło testy składu ED250 na CMK i udało się go po raz pierwszy rozpędzić do tak dużej prędkości. Ostatnie próby tego typu prowadzono wcześniej w tym miesiącu.

"Zarówno tabor, jak i infrastruktura kolejowa są technicznie gotowe do regularnej jazdy z prędkością 250 km/h. Deklarację terminu od przewoźnika - PKP IC, który dysponuje tego typu taborem oraz od zarządcy infrastruktury, czyli PKP PLK mam na drugi kwartał przyszłego roku" - mówił na antenie TVP Info Dariusz Klimczak.

Od jakiegoś czasu na Centralnej Magistrali Kolejowej trwały prace związane z montażem elementów dla systemu GSM-R, który jest konieczny do jazdy z tak dużą prędkością. Ostatnia antena była stawiana kilka miesięcy temu.

Uruchomienie połączeń na CMK z prędkością 250 km/h pozwoli znacząco skrócić czas podróży. Dla przykładu przejazd z Krakowa do Warszawy powinien trwać godzinę i 52 minuty. Natomiast ze stolicy do Wrocławia dojedziemy w około 3 godziny.



