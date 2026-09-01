POCO F9 Ultra i Pro zaprezentowane. Znamy polskie ceny i specyfikacje

W skrócie Na polskim rynku debiutują smartfony POCO F9 Pro i F9 Ultra w cenach odpowiednio 3599 zł oraz 4299 zł, a klienci mogą liczyć na dodatkowe benefity i okresy próbne usług.

Oba modele wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ekrany AMOLED z odświeżaniem 185 Hz oraz 200-megapikselowe aparaty główne z optyczną stabilizacją obrazu.

Model POCO F9 Ultra posiada baterię 8050 mAh i certyfikat IP69K, podczas gdy mniejszy wariant F9 Pro dysponuje akumulatorem o pojemności 6330 mAh; oba obsługują szybkie ładowanie.

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Xiaomi wprowadza do oferty nowe smartfony z serii POCO F, która wyróżnia się mocną specyfikacją techniczną oraz atrakcyjnymi cenami. Te co prawda w tym roku poszły mocno w górę, ale dotyczy to także wielu innych produktów konkurencyjnych marek, co jest wynikiem drożejących kosztów produkcji. Zobaczmy, ile kosztują modele POCO F9 Ultra i Pro oraz co mają do zaoferowania.

Polskie ceny smartfonów POCO F9 Ultra i Pro

Nowe smartfony Xiaomi są znacznie droższe w porównaniu do zeszłorocznej serii F8. Tym razem producent przygotował niemałe podwyżki. Cennik na polski rynek prezentuje się następująco.

POCO F9 Pro z 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane - 2999 złotych (w promocji 2599 złotych)

POCO F9 Pro z 12 GB RAM i 512 GB miejsca na dane - 3199 złotych (w promocji 2799 złotych)

POCO F9 Ultra z 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane - 3499 złotych (w promocji 2999 złotych)

POCO F9 Ultra z 16 GB RAM i 512 GB miejsca na dane - 3299 złotych (w promocji 2799 złotych)

POCO F9 Ultra z 16 GB RAM i 1 TB miejsca na dane - 4799 złotych (w promocji 4299 złotych)

Ceny poszły w górę i to niemało. Dla porównania smartfon POCO F8 Ultra w zeszłym roku debiutował za 2999 złotych. Tym razem za poszczególne modele trzeba zapłacić kilkaset złotych więcej, ale w ofercie na start (od 1 do 20 września) można zaoszczędzić nawet 500 złotych. Ponadto Xiaomi dla kupujących przygotowało sporo benefitów. Są to m.in.:

POCO F9 Ultra dostępny jest w kolorach wiśniowym oraz czarnym. Natomiast model Pro można kupić w białej, czarnej lub zielonej opcji.

Biorąc pod uwagę podwyżki można zainteresować się innymi telefonami, na przykład konkurencji. Wśród nich można na przykład rozważyć model Samsung Galaxy S26 FE za około 3,5 tys. złotych czy Xiaomi 17T Pro, który dziś można kupić za nieco ponad 3 tys. złotych.

Specyfikacja techniczna smartfona POCO F9 Ultra

Smartfon POCO F9 Ultra w rzeczywistości bazuje na chińskim modelu Redmi K100 Pro Max, który debiutował w zeszłym miesiącu. Specyfikacja techniczna obu telefonów jest bardzo zbliżona i Xiaomi wprowadziło tylko pewne różnice. W szczególności obejmujące baterię.

Telefon ma 6,9-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 2510 x 1156 pikseli oraz odświeżaniem obrazu w zakresie 185 Hz. Nie zabrakło wsparcia dla formatów HDR10+ oraz Dolby Vision. Jasność maksymalna sięga nawet 4500 nitów.

Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Chip wspomagany jest przez maksymalnie 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono do 512 GB miejsca i są to szybkie kości UFS 4.1.

Smartfon POCO F9 Ultra. Xiaomi materiały prasowe

Aparat fotograficzny smartfona POCO F9 Ultra ma trzy obiektywy. Główny ze światłem f/1.68 oraz OIS (optyczną stabilizacją obrazu) połączono z 200-megapikselowym sensorem S5KHP5. Kamera ultraszerokokątna współpracuje z 50-megapikselowym czujnikiem. Podobnie teleobiektyw 5x, który połączono z 50-megapikselowym sensorem. Przedni aparat pozwala robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 8050 mAh. Względem modelu Redmi K100 Pro Max jej rozmiar został znacząco zredukowany, bo w chińskim modelu jest to 9070 mAh. Na szczęście prędkość ładowania nie uległa zmianie i nadal jest to 100 W oraz 50 W w przypadku ładowarek bezprzewodowych. Jest też wsparcie dla ładowania zwrotnego o mocy 27 W (przewodowo) oraz 22,5 W (bezprzewodowo).

Nowy smartfon ma również głośniki opracowane we współpracy ze specjalistami z firmy BOSE, której logo umieszczono na obudowie. Design telefonu nie uległ większym zmianom względem poprzednika. Xiaomi postawiło na to samo wzornictwo. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 16. Oczywiście z autorską nakładką HyperOS 3. Obudowa spełnia założenia normy ochronnej IP69.

Specyfikacja techniczna smartfona POCO F9 Pro

POCO F9 Pro to smartfon, który bazuje na modelu Redmi K100 Pro z Chin. Część elementów specyfikacji technicznej jest wspólnych z modelem Ultra. Dotyczy to m.in. wsparcia dla szybkiego ładowania.

Telefon jest mniejszy od modelu Ultra. W POCO F9 Pro Xiaomi zdecydowało się na 6,59-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 2608 x 1200 pikseli i odświeżaniem obrazu w 185 Hz. Jasność maksymalna jest bez zmian i nadal jest to 4500 nitów. Procesor to Snapdragon 8 Elite Gen 5 V.

Smartfon POCO F9 Pro. Xiaomi materiały prasowe

Aparat fotograficzny telefonu ma główny obiektyw z OIS i światłem f/1.68 połączony z 200-megapikselowym sensorem S5KHP5. Kamera ultraszerokokątna współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Natomiast obiektyw 2.5x połączono z 50-megapikselowym sensorem. Przednia kamera ma 32-megapikselowy czujnik i umożliwia rejestrowanie wideo w jakości 4K.

Pojemność baterii w porównaniu do modelu Redmi K100 Pro zredukowano i to znacząco, bo o ponad 2000 mAh. W POCO F9 Pro znajduje się akumulator 6330 mAh (vs 8580 mAh). Różnica jest spora, ale na szczęście zachowano wsparcie dla szybkiego ładowania z użyciem ładowarek o mocy 100 W.

Oba nowe smartfony marki Xiaomi wyposażono również w wyświetlacze, które są w stanie punktowo zwiększać jasność nawet do 10000 nitów (1 proc. ekranu). Wartość 4500 nitów dotyczy 25 proc. podświetlenia panelu. Następnie mamy technologię umożliwiającą rozmieszczanie pikseli RGB w czasie rzeczywistym czy specjalne certyfikaty zapewniające zaawansowaną ochronę wzroku, które zostały przyznane m.in. przez TÜV Rheinland.



