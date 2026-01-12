Podróbki warte miliardy? Ten duński wynalazek może je wyeliminować
Podróbki zalewają rynek. Od luksusowych marek odzieżowych po leki i elektronikę. Kosztują gospodarkę setki miliardów dolarów rocznie. Duński chemik z Uniwersytetu Kopenhaskiego twierdzi, że znalazł sposób, by raz na zawsze rozwiązać ten problem. Co ciekawe, jego wynalazek już zaczęły wdrażać firmy i są zachwycone.
Podrabiane towary to nie tylko problem luksusowych marek. To wręcz globalny biznes warty setki miliardów dolarów. W 2021 roku wartość podróbek sprzedanych na świecie sięgnęła 467 mld dolarów. Fałszuje się dziś niemal wszystko. Od perfum i kosmetyków, przez zabawki, części samochodowe i dzieła sztuki, aż po elektronikę i leki. Niestety w wielu przypadkach takie produkty są po prostu niebezpieczne. Fałszywe kosmetyki i farmaceutyki mogą szkodzić zdrowiu, a podrabiana elektronika może niespodziewanie eksplodować. Duński chemik z Uniwersytetu Kopenhaskiego przekonuje jednak, że to może być problem z przeszłości.
Cyfrowy odcisk palca rozwiąże problem fałszowania produktów
Dr Thomas Just Sørensen opracował technologię O-KEY. To cyfrowy i prawnie wiążący "odcisk palca" dla fizycznych produktów - niewielki znacznik o powierzchni jednego milimetra kwadratowego nanoszony przezroczystym atramentem bezpośrednio na produkt lub jego opakowanie. Zawarte w nim mikroskopijne cząstki układają się w całkowicie losowy i niepowtarzalny wzór. Wystarczy smartfon, by go zeskanować i potwierdzić autentyczność.
Proszę sobie wyobrazić, że rzuca się garść piasku na szklaną płytę. Ziarna układają się w losowy wzór, którego nie da się skopiować. Dokładnie tę samą zasadę wykorzystujemy, gdy tworzymy nasze sztuczne odciski palców.
Istotne w tym przypadku jest to, że nie mówimy o teoretycznych badaniach, które być może nigdy nie zostaną wdrożone i pozostaną jedynie technologiczną ciekawostką. Ta technologia znalazła już pierwszych (dodajmy - zadowolonych) użytkowników. Jednym z nich jest Royal Copenhagen, ikona duńskiej porcelany, która wykorzystuje O-KEY.
- O-KEY wyznaczył nowe standardy ochrony naszej marki. Wdrożenie natychmiast dało nam pełną przejrzystość łańcucha dystrybucji i pewność, że nasze produkty są chronione prawnie uznanym dowodem autentyczności. To rozwiązanie proste, skuteczne i absolutnie kluczowe - podkreśla Allan Schefte z Fiskars Denmark A/S.
Z laboratorium na rynek
Rozwiązanie narodziło się z badań nad chemią materiałów. Inspiracją były tzw. fizycznie nieklonowalne funkcje, o których dr Sørensen usłyszał na konferencji naukowej w 2016 roku. Dwa lata później opisał technologię w "Science Advances", a dziś rozwija ją firma PUFIN-ID, zatrudniająca 16 osób w Kopenhadze. O-KEY ma już własną infrastrukturę IT, maszyny znakujące i system AI zarządzający milionami unikalnych identyfikatorów.
- Przeszliśmy drogę od zaawansowanej nauki w laboratorium do produktu masowego i aplikacji, którą można pobrać bezpośrednio z App Store. Dziś widzimy, jak technologia O-KEY chroni zarówno duńskie klasyki designu, jak i międzynarodowe marki luksusowe, jednocześnie wzmacniając zaufanie do elementów bezpieczeństwa i infrastruktury krytycznej - mówi chemik.
Źródło: Uniwersytet Kopenhaski