Pogadaj z telewizorem. Netflix testuje asystenta głosowego
Netflix szuka nowych rozwiązań i wpadł na pomysł, aby ułatwić widzom wyszukiwanie produkcji do obejrzenia. Gigant testuje na telewizorach nową funkcję, którą jest asystent głosowy. Rozwiązanie bazuje na sztucznej inteligencji. Dostęp do asystenta AI można uzyskać z użyciem przycisku z logo Netfliksa na pilocie.
W skrócie
- Netflix testuje na telewizorach funkcję asystenta głosowego opartą na sztucznej inteligencji, dostępną za pomocą przycisku z logo platformy na pilocie.
- Nowa funkcja jest obecnie dostępna w aplikacji na telewizorach z Google TV wyłącznie w Stanach Zjednoczonych w ramach programu pilotażowego.
- Asystent AI wymaga dopracowania i obecnie nie analizuje historii oglądania, a decyzje co do dalszego rozwoju oraz ewentualnej dostępności na aplikacjach mobilnych nie są jeszcze znane.
Netflix to jeden z największych graczy w branży streamingowej, który nieustannie pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, których celem jest zachęcanie widzów do oglądania kolejnych produkcji. Użytkownicy platformy często jednak zadają sobie pytanie: co obejrzeć? Gigant doszedł do wniosku, że ułatwi im znalezienie odpowiedzi.
Asystent głosowy w platformie Netflix oparty na AI
Netflix rozpoczął w tym miesiącu testy nowej funkcji, którą jest asystent głosowy, o czym raportuje m.in. Lowpass. Rozwiązanie bazuje na sztucznej inteligencji i jest dostępne dla wybranych użytkowników platformy w aplikacji na telewizory.
Funkcja ma postać specjalnej ikonki z frazą "Ask". Asystenta można również uruchomić z wykorzystaniem przycisku Netfliksa na pilocie do telewizora. Po włączeniu można powiedzieć, co chce się obejrzeć z wykorzystaniem opisów. Sztuczna inteligencja przeanalizuje słowa kluczowe i na tej podstawie wyświetli propozycje.
Obecnie dostęp do nowej funkcji jest bardzo ograniczony. Pojawia się ona w aplikacji platformy na telewizorach z Google TV. Ponadto tylko w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście z czasem będzie z pewnością szerzej dostępna, ale na razie trwa program pilotażowy. Na podstawie uzyskanych opinii firma zapewne zdecyduje o ostatecznym kształcie tego rozwiązania. Jeszcze przed premierą dla wszystkich użytkowników.
Sztuczna inteligencja w platformie Netflix wymaga jeszcze dopracowania
Funkcja, choć działa w pewnym zakresie i jest w stanie zwracać dopasowane propozycje do obejrzenia, tak jeszcze wymaga dopracowania. Świadczy o tym choćby brak możliwości wyświetlania produkcji na podstawie dotychczasowej historii oglądania. Taka prośba skutkuje obecnie komunikatem o treści: "Nie znamy jeszcze odpowiedzi na to pytanie, ale pracujemy nad tym!".
Można więc zakładać, że asystent AI w serwisie Netflix z czasem stanie się bardziej funkcjonalny i będzie dostarczać także propozycje do obejrzenia na podstawie dotychczasowej historii.
Dokładne plany firmy związane z wprowadzeniem tej funkcji nie są znane. Testy odbywają się na telewizorach i nie wiadomo, czy asystent AI trafi także do aplikacji mobilnej. Z pewnością nie można tego wykluczyć.