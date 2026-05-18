W skrócie Netflix testuje na telewizorach funkcję asystenta głosowego opartą na sztucznej inteligencji, dostępną za pomocą przycisku z logo platformy na pilocie.

Nowa funkcja jest obecnie dostępna w aplikacji na telewizorach z Google TV wyłącznie w Stanach Zjednoczonych w ramach programu pilotażowego.

Asystent AI wymaga dopracowania i obecnie nie analizuje historii oglądania, a decyzje co do dalszego rozwoju oraz ewentualnej dostępności na aplikacjach mobilnych nie są jeszcze znane.

Netflix to jeden z największych graczy w branży streamingowej, który nieustannie pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, których celem jest zachęcanie widzów do oglądania kolejnych produkcji. Użytkownicy platformy często jednak zadają sobie pytanie: co obejrzeć? Gigant doszedł do wniosku, że ułatwi im znalezienie odpowiedzi.

Asystent głosowy w platformie Netflix oparty na AI

Netflix rozpoczął w tym miesiącu testy nowej funkcji, którą jest asystent głosowy, o czym raportuje m.in. Lowpass. Rozwiązanie bazuje na sztucznej inteligencji i jest dostępne dla wybranych użytkowników platformy w aplikacji na telewizory.

Funkcja ma postać specjalnej ikonki z frazą "Ask". Asystenta można również uruchomić z wykorzystaniem przycisku Netfliksa na pilocie do telewizora. Po włączeniu można powiedzieć, co chce się obejrzeć z wykorzystaniem opisów. Sztuczna inteligencja przeanalizuje słowa kluczowe i na tej podstawie wyświetli propozycje.

Asystent głosowy oparty na AI w aplikacji Netflix na telewizory.

Obecnie dostęp do nowej funkcji jest bardzo ograniczony. Pojawia się ona w aplikacji platformy na telewizorach z Google TV. Ponadto tylko w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście z czasem będzie z pewnością szerzej dostępna, ale na razie trwa program pilotażowy. Na podstawie uzyskanych opinii firma zapewne zdecyduje o ostatecznym kształcie tego rozwiązania. Jeszcze przed premierą dla wszystkich użytkowników.

Sztuczna inteligencja w platformie Netflix wymaga jeszcze dopracowania

Funkcja, choć działa w pewnym zakresie i jest w stanie zwracać dopasowane propozycje do obejrzenia, tak jeszcze wymaga dopracowania. Świadczy o tym choćby brak możliwości wyświetlania produkcji na podstawie dotychczasowej historii oglądania. Taka prośba skutkuje obecnie komunikatem o treści: "Nie znamy jeszcze odpowiedzi na to pytanie, ale pracujemy nad tym!".

Można więc zakładać, że asystent AI w serwisie Netflix z czasem stanie się bardziej funkcjonalny i będzie dostarczać także propozycje do obejrzenia na podstawie dotychczasowej historii.

Dokładne plany firmy związane z wprowadzeniem tej funkcji nie są znane. Testy odbywają się na telewizorach i nie wiadomo, czy asystent AI trafi także do aplikacji mobilnej. Z pewnością nie można tego wykluczyć.

