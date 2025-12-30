Polacy coraz chętniej podróżują pociągami i nie inaczej było w okresie świątecznym. PKP Intercity podsumowało ostatnie dni i w tym czasie przewoźnik ustanowił nowy rekord, czym pochwalił się w mediach społecznościowych.

Rekordowe święta Bożego Narodzenia w PKP Intercity

PKP Intercity przekazało, że w trakcie tegorocznych świąt przewiozło aż 2,32 mln podróżnych. To o 17 proc. więcej w ujęciu rok do roku. Każdego dnia przewoźnik obsługiwał ponad 530 połączeń. Liczne pociągi zostały wzmocnione dodatkowymi wagonami w łącznej liczbie 755 sztuk.

"W okresie świątecznym nie odwołano żadnego połączenia.25-26 grudnia, przy utrudnieniach w 4 parach połączeń do Krynicy-Zdroju, na części trasy działała zastępcza komunikacja autobusowa" - dodaje PKP Intercity w komunikacie.

Przed PKP Intercity sylwester oraz Nowy Rok. Spółka wie, że to również będzie czas intensywnych podróży. Z tego powodu zaplanowano wzmocnienia pociągów ponad 400 wagonami.

PKP Intercity w 2025 roku ustanowiło nowy rekord

W tym roku PKP Intercity ustanowiło kolejny rekord w skali 12 miesięcy. Choć 2025 r. nie dobiegł jeszcze końca, tak wynik z całego 2024 r. udało się pobić już w listopadzie. Wtedy komunikowano przekroczenie bariery 81 mln podróżnych. Rok wcześniej było to 74,5 mln pasażerów.

Od połowy grudnia obowiązuje nowy rozkład jazdy 2025/2026. W jego ramach PKP Intercity obsługuje rekordową liczbę połączeń każdego dnia (ponad 500). W sezonie letnim na trasy wyruszy dziennie aż 555 pociągów.

Szacuje się, że do końca 2025 r. PKP Intercity może przewieźć około 90 mln pasażerów. Będzie to nowy rekord przewoźnika w skali roku. Szczegóły poznamy zapewne na początku stycznia.

PKP Intercity wzmacnia tabor i kupuje superszybkie pociągi

PKP Intercity rośnie jak na drożdżach, ale chcąc sprostać wyzwaniom w postaci coraz większej liczby pasażerów, spółka musi inwestować w tabor. Niedawno przewoźnik zakupił używane wagony z Niemiec. Ponadto modernizowane są istniejące.

Firma wybiega także w przyszłość i w poniedziałek ruszył przetarg na superszybkie pociągi KDP, które mają jeździć z prędkością co najmniej 320 km/h.

