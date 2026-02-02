Polacy pokochali pociągi i obserwujemy to od dłuższego czasu. Potwierdzają to rekordowe wyniki osiągnięte w 2025 r., które zostały podsumowane przez Urząd Transportu Kolejowego. Tylu pasażerów rodzima kolej nie miała od 30 lat, bo od 1995 r., kiedy to odnotowano 465,1 mln podróżnych (wg GUS-u).

Rok 2025 rekordowy dla polskiej kolei od 30 lat

Z informacji przekazanych przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że pociągami w całym 2025 r. pojechało ponad 438,9 mln pasażerów. To o 7,7 proc. więcej (i 31,4 mln) lepszy wynik w porównaniu do 2024 r. Lepszy wynik udało się osiągnąć tylko we wspomnianym 1995 r.

Uzyskane rezultaty pokazują, że kolej stała się dla wielu osób podstawowym środkiem codziennej mobilności. Dostępność transportu kolejowego w skali kraju zapewnia stabilny system usług publicznych, które niezmiennie dominują w strukturze przewozów pasażerskich

W 2025 r. każdy pasażer pociągu przejechał średnio 69,9 km. Ponadto Polacy pojechali w zeszłym roku pociągami średnio 11,7 razy. To również rekordowy wynik od 30 lat, który lepszy był tylko we wspomnianym 1995 r. (12,1 razy).

Na podium przewoźników Polregio, PKP Intercity i Koleje Mazowieckie

Liderem wśród polskich przewoźników pozostaje Polregio, które w 2025 r. ponownie przewiozło ponad 100 mln pasażerów i uzyskało udział na poziomie 23,38 proc. Drugie miejsce przypadło PKP Intercity. W zeszłym roku spółka przewiozła ponad 89 mln podróżnych (20,32 proc. udziału w rynku). Podium zamykają Koleje Mazowieckie z 70 mln (niespełna 16 proc. udział).

Oczywiście PKP Intercity (z racji tego, że jest przewoźnikiem dalekobieżnym) uzyskało najlepszy wynik w przypadku pracy przewozowej. To aż 63,51 proc. udziału. Spółka wypada również najlepiej pod względem pracy eksploatacyjnej (35,57 proc.).

Uzyskane w 2025 r. wyniki nie pozostawiają złudzeń. Polska kolej nadal rośnie i szacuje się, że już niedługo liczba pasażerów w ujęciu rocznym przekroczy 500 mln. Prognozuje się, że taką barierę uda się pokonać w 2027 lub 2028 r.

