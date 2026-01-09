Na rynku jest mnóstwo dysków SSD i ich pojemności są coraz większe. Mogłoby się wydawać, że zaczyna brakować tu innowacji. Zaprzecza temu dokonanie polskiej firmy Wilk Elektronik, która jest właścicielem marki GOODRAM. Polacy stworzyli bardzo ciekawy nośnik o pojemności przekraczającej aż 120 TB.

Dysk SSD GOODRAM DC25F 122,88 TB Polaków z Wilk Elektronik

Nowy dysk SSD to GOODRAM DC25F oferujący pojemność aż 122,88 TB. Ok, nośniki pamięci oferujące tak dużo miejsca na dane powstały już wcześniej, ale polskie rozwiązanie wyróżnia się czymś innym. Dysk został opracowany z myślą nowoczesnych centrach danych, które wykorzystują chłodzenie immersyjne.

Nośnik GOODRAM DC25F nie jest dyskiem SSD, który kupicie sobie i włożycie do komputera w domu. Rozwiązanie z serii DataCore dedykowane jest dla infrastruktury serwerowej oraz chmurowej, gdzie nie ma miejsca na kompromisy.

Wilk Elektronik w nowym dysku SSD zdecydowało się na kości pamięci QLC NAND. Sekwencyjny odczyt danych odbywa się tu z prędkością do 14,6 GB/s. Natomiast w przypadku zapisu plików jest to do 3,2 GB/s. Nośnik wyróżnia się także dużą wytrzymałością. Producent deklaruje bezawaryjną pracę przez pięć lat dla 0,3 pełnych zapisów dziennie. Zastosowany interfejs to PCIe 5.0.

Nowy dysk SSD Wilk Elektronik wspiera chłodzenie immersyjne

To, co wyróżnia GOODRAM DC25F na polskim rynku, to wsparcie dla technologii chłodzenia immersyjnego. Co to za rozwiązanie? W tym przypadku komponenty serwerowe są całkowicie zanurzone w nieprzewodzącej cieczy. Nośnik ma certyfikację dla długotrwałej pracy w płynach dielektrycznych Shell i Chevron.

To nie jest gadżet konsumencki. To high-endowa technologia, w której liczy się niezawodność, inżynieria i know-how. I właśnie takie rozwiązania powstają w Polsce

"W czasach, gdy często słyszymy, że "u nas się nie da", warto to powiedzieć jasno: polskie firmy potrafią konkurować technologicznie z globalnymi gigantami" - dodaje Ryszard Wilk.

Firma Wilk Elektronik została założona w 1991 r. przez pana Wiesława Wilka. Kilkanaście lat później powołała do życia markę GOODRAM. Co ważne, produkcja modułów pamięci odbywa się w Polsce na Śląsku, gdzie niemal cała branża opiera się dziś na zakładach w Azji.

