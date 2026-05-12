Kolej na świecie ciągle się rozwija i wiele uwagi poświęca się technologiom magnetycznym, w których upatruje się przyszłość szybkiego transportu. Nad podobnymi rozwiązaniami pracują także Polacy. Wśród nich jest Przemek Ben Pączek, który wraz z własnym zespołem znalazł się w gronie finalistów European Inventor Award 2026.

Polscy twórcy technologii MagRail w finale w kategorii MŚP

Polski wynalazca Przemek Ben Pączek i jego zespół osiągnęli ogromny sukces. Stworzona przez nich technologia MagRail została doceniona przez niezależne jury European Inventor Award 2026 i znalazła się w finale w kategorii MŚP.

Rozwiązania opracował Przemek Ben Pączek wraz z Łukaszem Mielczarkiem, Pawłem Radziszewskim, Katarzyną Foljanty i Tomaszem Kublinem. Głosowanie w kategorii Nagroda Publiczności właśnie się rozpoczyna i potrwa do 2 lipca 2026 r. Wyniki zostaną ogłoszone na początku lipca w Berlinie. W trakcie ceremonii wręczania nagród.

Technologia Cargo MagRail Booster rozwijana jest przez Nevomo. Początki sięgają 2016 r. i zespołu Hyper Poland University Team stworzonego przez studentów z Politechniki Warszawskiej. Czym wyróżnia się to rozwiązanie?

System pasywnej lewitacji magnetycznej dla modernizacji istniejącej infrastruktury

Cargo MagRail Booster to rozwiązanie, które pozwala wagonom (lub ich składom) na poruszanie się z prędkością do 160 km/h. Co bardzo istotne, bez potrzeby wykorzystania lokomotywy. System umożliwia sprzęganie samych wagonów oraz umożliwia automatyzację operacji.

Technologia pozwala na wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej. W tym celu trzeba ją tylko doposażyć w odpowiednie elementy. Są to "trzecia szyna" oraz moduł magnetyczny umieszczony pod wózkiem wagonu.

Gdzie właściwie mielibyśmy umieścić tę infrastrukturę? To był moment, w którym postanowiliśmy przestać marzyć o budowie nowych tuneli próżniowych i rozpocząć myślenie o modernizacji kolei, którą już mamy

Rozwiązanie jest przełomowe, bo dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury kolejowej, znacząco obniża koszty całego przedsięwzięcia. Budowa zupełnie nowych szlaków pochłania mnóstwo pieniędzy. W tym przypadku wystarczy dosyć prosta modernizacja.

Wyjątkowy wynalazek Polaków. 1000 km na jednym ładowaniu Stowarzyszenie Czysta Polska Polsat News