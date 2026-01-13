Dla wielu zapewne nie jest to zaskoczeniem. Przypomnijmy, że wynik z 2024 r. PKP Intercity w zeszłym roku pobiło już w listopadzie, gdy ogłoszono przewiezienie ponad 81 mln pasażerów. Jak wyglądał cały rok 2025? Z pewnością spółka może zaliczyć go do bardzo udanych.

Historyczny rekord pasażerów PKP Intercity w roku 2025

Przez cały rok 2025 PKP Intercity przewiozło łącznie aż 89 mln pasażerów, co potwierdziła Kancelaria Premiera. Dla porównania w 2024 r. było to 74,5 mln podróżnych. Ustanowiony w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynik jest najlepszym w całej historii spółki i teraz pytanie: czy uda się go pobić w 2026 r.? Wiele na to wskazuje.

W grudniu, gdy zainteresowaniem podróżami pociągami z racji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku było ogromne, w podróż z PKP Intercity wybrało się około 8 mln pasażerów.

W 2025 r. PKP Intercity ustanowiło również nowy rekord w skali doby. Padł on dokładnie 14 października, gdy pociągami spółki pojechało aż 437 tys. pasażerów. Wcześniej najlepszy wynik był z 17 sierpnia (356 tys. podróżnych). Spółka z pewnością może mieć powody do ogromnego zadowolenia.

Nowe rekordy to efekt ogromnych wysiłków PKP Intercity

W 2025 r. PKP Intercity obsługiwało każdego dnia nawet ponad 530 połączeń. 34 z nich to pociągi sezonowe. W trakcie zwiększonego ruchu z okazji świąt czy długich weekendów firma wzmacniała własne składy. W trakcie przerwy świątecznej wzmocniono ponad 730 pociągów, gdzie wykorzystano łącznie blisko tys. wagonów.

Przy okazji udało się odebrać nowe lokomotywy czy zakupić używane wagony z Niemiec, które wzmocnią pociągi jeszcze w tym kwartale. PKP Intercity podpisało umowę na zakup piętrusów i ponadto ogłosiło historyczny przetarg na kupno szybkich jednostek KDP, które pojadą z prędkością co najmniej 320 km/h.

Czy rok 2026 będzie jeszcze lepszy dla PKP Intercity od poprzedniego? Wiele na to wskazuje. Spółka obsłuży nawet 555 połączeń każdego dnia, co również jest rekordem. Kto wie, a może w tym roku firma przewiezie po raz pierwszy w historii ponad 100 mln pasażerów? Jest to wielce prawdopodobne.

