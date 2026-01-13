Polacy wybrali w 2025 r. pociągi. Padał rekord za rekordem

Dawid Długosz

Dawid Długosz

PKP Intercity zaliczyło świetny rok 2025 i ten był dla przewoźnika przełomowy. Spółka w ciągu ostatnich 12 miesięcy notowała rekord za rekordem. Pociągami spółki pojechało aż 89 mln pasażerów i jest to o kilkanaście mln podróżnych więcej w porównaniu do 2024 r. Jak wyglądał rok 2025 u PKP Intercity i czym jeszcze może pochwalić się przewoźnik?

Pociąg pasażerski jadący po stalowym moście nad szeroką rzeką, otoczony zielenią oraz miejską zabudową w tle.
PKP Intercity i przełomowy rok 2025. Rekord za rekordem.X/PKP Intercitymateriały prasowe

Dla wielu zapewne nie jest to zaskoczeniem. Przypomnijmy, że wynik z 2024 r. PKP Intercity w zeszłym roku pobiło już w listopadzie, gdy ogłoszono przewiezienie ponad 81 mln pasażerów. Jak wyglądał cały rok 2025? Z pewnością spółka może zaliczyć go do bardzo udanych.

Historyczny rekord pasażerów PKP Intercity w roku 2025

Przez cały rok 2025 PKP Intercity przewiozło łącznie aż 89 mln pasażerów, co potwierdziła Kancelaria Premiera. Dla porównania w 2024 r. było to 74,5 mln podróżnych. Ustanowiony w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynik jest najlepszym w całej historii spółki i teraz pytanie: czy uda się go pobić w 2026 r.? Wiele na to wskazuje.

W grudniu, gdy zainteresowaniem podróżami pociągami z racji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku było ogromne, w podróż z PKP Intercity wybrało się około 8 mln pasażerów.

W 2025 r. PKP Intercity ustanowiło również nowy rekord w skali doby. Padł on dokładnie 14 października, gdy pociągami spółki pojechało aż 437 tys. pasażerów. Wcześniej najlepszy wynik był z 17 sierpnia (356 tys. podróżnych). Spółka z pewnością może mieć powody do ogromnego zadowolenia.

Nowe rekordy to efekt ogromnych wysiłków PKP Intercity

W 2025 r. PKP Intercity obsługiwało każdego dnia nawet ponad 530 połączeń. 34 z nich to pociągi sezonowe. W trakcie zwiększonego ruchu z okazji świąt czy długich weekendów firma wzmacniała własne składy. W trakcie przerwy świątecznej wzmocniono ponad 730 pociągów, gdzie wykorzystano łącznie blisko tys. wagonów.

Przy okazji udało się odebrać nowe lokomotywy czy zakupić używane wagony z Niemiec, które wzmocnią pociągi jeszcze w tym kwartale. PKP Intercity podpisało umowę na zakup piętrusów i ponadto ogłosiło historyczny przetarg na kupno szybkich jednostek KDP, które pojadą z prędkością co najmniej 320 km/h.

Zobacz również:

Karol Kubak
Karol Kubak

Czy rok 2026 będzie jeszcze lepszy dla PKP Intercity od poprzedniego? Wiele na to wskazuje. Spółka obsłuży nawet 555 połączeń każdego dnia, co również jest rekordem. Kto wie, a może w tym roku firma przewiezie po raz pierwszy w historii ponad 100 mln pasażerów? Jest to wielce prawdopodobne.

