Pandemia i cyfryzacja pokazały, że praca zdalna może podnieść produktywność i skrócić męczące dojazdy. Ale tam, gdzie nie ma fizycznej obecności, łatwiej o pokusę nadużyć. I dowodów nie brakuje, wystarczy przypomnieć historię zajmującej się finansami i bankowością online firmy Wells Fargo, która w 2024 roku zwolniła ponad tuzin pracowników za używanie symulatorów klawiatury i myszy, by oszukać oprogramowanie monitorujące.

Praca zdalna. Wygoda i pole do nadużyć

Tym razem podobny problem, jak podaje The Register, ma Greater Manchester Police (GMP). Co najmniej 26 osób może być winnych "key-jammingu", czyli blokowania jednego klawisza klawiatury, by sztucznie generować aktywność na komputerze. Nadużycia wyszły na jaw po zainstalowaniu keyloggerów w służbowych laptopach i urządzeniach, by upewnić się, że wykorzystywane są wyłącznie do pracy.

Nietypowy wzór naciśnięć klawiszy wynika z powtarzających się sygnałów i może świadczyć o pozostawieniu jakiegoś przedmiotu na klawiaturze, dociskającego jeden klawisz

To nie pierwszy raz

Co gorsze, to nie pierwszy raz w brytyjskiej policji. Detektyw Niall Thubron z Durham Constabulary został w maju 2025 r. trwale odsunięty od służby po tym, jak wyszło na jaw, że przez długie godziny "pracował", wciskając pojedyncze klawisze. Raport z jego przesłuchania wykazał ponad 30 naciśnięć klawisza "H" i… 16 tys. klawisza "I" w różnych sytuacjach między grudniem 2024 a styczniem 2025 r.

"Nasze społeczności zasługują na realną wartość za publiczne pieniądze. Tam, gdzie udowodnimy celowe działania, podejmiemy zdecydowane kroki" - dodaje Woods i trudno się z nim nie zgodzić. Co więcej, na takich nieuczciwych pracownikach cierpi opinia całej "pracy zdalnej", która cenią sobie przecież miliony pracowników na całym świecie.

