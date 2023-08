Policyjny Tajfun - podstawowe informacje

Tajfun IV to nowoczesny pojazd przeznaczony do zadań specjalnych. Został wyprodukowany przez firmę WAWRZASZEK Inżynieria Samochodów Specjalnych z Bielska-Białej i zaczął trafiać do oddziałów polskiej policji pod koniec 2021 roku. Nad swoim poprzednikiem, Tajfunem III góruje rozmiarami, jak i wytrzymałością. Główne wyposażenie Tajfuna IV to armatki wodne, zdolne do miotania strumieniem wody na odległość nawet 50 metrów.

Zbudowany na bazie ciągnika siodłowego Scania P450 napędzany jest silnikiem Diesla o mocy 450 koni mechanicznych. Pojazd posiada napęd na wszystkie 6 kół, a konstrukcja zawieszenia została dodatkowo wzmocniona, aby poradzić sobie nie tylko z opancerzeniem, lecz i ciężkim ładunkiem wodnym przewożonym wewnątrz.

Główne cechy Tajfuna IV poza posiadanymi armatkami wodnymi o wysokim zasięgu (dwie sztuki), to wzmocniona konstrukcja samego pojazdu. Tajfun jest przystosowany do działania w trudnym terenie, jest odporny na uderzenia ostrymi i tępymi przedmiotami. Nadwozie przystosowano również do poradzenia sobie z otwartym ogniem - wykorzystany w tym celu elementy kuloodporne.

Maksymalna masa całkowita - 35 000 kg

Zbiornik na wodę - 9000 litrów

Silnik Diesla 450 KM

Lemiesz (przesuwanie obiektów do 500 kg)

Kuloodporne szyby

Systemy wsparcia jazdy

8 kamer na nadwoziu