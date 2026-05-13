W skrócie POLREGIO zdecydowało się kupić sześć elektrycznych pociągów jednostek EZT od firmy PESA Bydgoszcz, która przedstawiła najlepszą ofertę.

Nowe pociągi mają osiągać prędkość co najmniej 160 km/h i będą wyposażone w udogodnienia takie jak klimatyzacja, gniazdka USB, internet, miejsca na rowery i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zamówione pociągi zostaną przeznaczone do obsługi połączeń aglomeracyjnych i ponadregionalnych, a POLREGIO rozważa dodatkowy zakup 16 pojazdów w ramach opcji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

POLREGIO to największy przewoźnik kolejowy w Polsce, który również inwestuje w nowy tabor. Firma wyłoniła wykonawcę dla nowych pociągów elektrycznych, które wzmocnią flotę spółki. Najlepszą ofertę dostarczyła PESA Bydgoszcz.

POLREGIO wybrało pociągi EZT od firmy PESA Bydgoszcz

Stosowne postępowanie na zakup nowych elektryków POLREGIO ogłosiło w styczniu 2026 r. Upłynęło kilka miesięcy i poinformowano o wyborze. O kontrakt ubiegały się dwie polskie firmy: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. i Newag S.A. Najlepszą ofertę zgłosiła pierwsza z nich.

POLREGIO wybrało PESA Bydgoszcz w roli dostawcy i umowa opiewa na kwotę 968 748 000 złotych brutto. Kontrakt zostanie podpisany po zakończeniu wszystkich procedur formalnych. Od tego czasu kontrahent będzie miał 35 miesięcy na dostarczenie pierwszych sześciu jednostek EZT w ramach zamówienia podstawowego. Powinno to nastąpić przed końcem 2029 r.

W ramach opcji POLREGIO zamierza kupić 16 dodatkowych pojazdów. Będą to pociągi z napędem elektrycznym, które mają rozwijać prędkość co najmniej 160 km/h. W składach znajdą się liczne udogodnienia dla pasażerów. Wśród nich wymienia się klimatyzację, gniazdka USB, internet i miejsca na rowery. Poza tym pojazdy będą przystosowane pod kątem osób z niepełnosprawnościami. Projekt ma być dofinansowany z programu FEnIKS (Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko).

Nowe pociągi POLREGIO dla połączeń aglomeracyjnych i ponadregionalnych

Z informacji przekazanych przez przewoźnika wynika, że nowe pociągi elektryczne będą miały dwa główne przeznaczenia. POLREGIO chce je wykorzystać do obsługi połączeń aglomeracyjnych oraz ponadregionalnych.

POLREGIO to bezapelacyjnie największy przewoźnik kolejowy w Polsce, który w 2025 r. ustanowił nowy rekord i przewiózł w tym czasie ponad 102 mln pasażerów. To daje średni wynik w ciągu dnia na poziomie około 280 tys. podróżnych. Spółka planuje także skorzystać z szansy i chce kursować do nowego lotniska Port Polska z wykorzystaniem pociągów jeżdżących z prędkością 200 km/h.

Autobusy wodorowe w Rzeszowie. Podpisano umowę na 20 NesoBusów Polsat News