W skrócie Polska nawiązała współpracę z firmą ICEYE, której celem jest rozwój technologii satelitarnych, rozpoznania oraz systemów przekazywania danych dla wojska.

Premier Donald Tusk zapowiedział plan stworzenia polskiego odpowiednika systemu Starlink, co ma zwiększyć niezależność państwa i kontrolę nad kluczową łącznością.

System ma być w dużej mierze oparty na polskich rozwiązaniach z zakresu łączności, elektroniki i cyberbezpieczeństwa, budowanych w oparciu o potrzeby armii.

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Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisano porozumienie między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ICEYE. Współpraca ma dotyczyć technologii satelitarnych, rozpoznania oraz systemów pozwalających szybko zdobywać i przekazywać dane.

Donald Tusk poszedł jednak znacznie dalej i przedstawił wizję... stworzenia polskiego Starlinka.

Tak, to jest wyzwanie, to jest marzenie, ale to nie jest mrzonka. Powiedzieliśmy sobie, że finałem tego procesu, który dzisiaj się zaczął, może być i będzie polski Starlink.

Własna infrastruktura satelitarna ma zwiększyć niezależność Polski i zapewnić jej większą kontrolę nad kluczowymi danymi oraz łącznością.

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Satelity mają wspierać polskie wojsko

Pierwszy wiceprezes zarządu PGZ Arkadiusz Bąk wyjaśnił, że porozumienie z ICEYE ma strategiczne znaczenie. Celem jest rozwijanie polskich możliwości satelitarnych na niskiej orbicie okołoziemskiej. Mają one wspierać między innymi rozpoznanie, dowodzenie i komunikację.

W projekcie mają uczestniczyć również polskie firmy zajmujące się łącznością, elektroniką, rozpoznaniem i cyberbezpieczeństwem. To oznacza, że docelowy system ma być w możliwie dużym stopniu oparty na krajowych rozwiązaniach.

Polska ma już doświadczenie w wykorzystaniu takich technologii. ICEYE specjalizuje się w małych satelitach radarowych, które mogą obserwować powierzchnię Ziemi niezależnie od chmur i pory dnia. W maju 2026 roku system MikroSAR został przekazany Siłom Zbrojnym RP.

Od danych satelitarnych do własnej łączności

Ambicje są większe. Kolejnym krokiem ma być ustalenie konkretnych etapów projektu i dopasowanie go do potrzeb wojska. Ma ono określić, jakich możliwości potrzebuje, a przemysł ma zaprojektować odpowiednie rozwiązania.

Według premiera rozwój technologii satelitarnych już pozwolił skrócić czas oczekiwania na dane z wielu dni do zaledwie kilku godzin. W warunkach współczesnego konfliktu taka różnica może mieć ogromne znaczenie.

Źródło: naukawpolsce.pl



