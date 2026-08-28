W skrócie Polska jest jednym z największych producentów wodoru na świecie, wykorzystywanym głównie w przemyśle chemicznym, produkcji nawozów oraz do chłodzenia generatorów.

W Polsce trwają zaawansowane prace nad technologiami wodorowymi, w tym nad stałotlenkowymi elektrolizerami SOE oraz wykorzystaniem reaktorów HTGR do produkcji paliw syntetycznych.

W przyszłości wodór może zostać wykorzystany jako paliwo w transporcie, źródło energii dla domów oraz nośnik do długotrwałego magazynowania energii, co zajmie jeszcze około 10-20 lat.

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Polska jest jednym z największych producentów wodoru na świecie. Choć może to brzmieć zaskakująco, ten gaz od lat jest ważnym elementem naszego przemysłu. Nie kojarzy się jednak z samochodami czy nowoczesną energetyką. Dziś wodór ma znacznie bardziej przyziemne zastosowania, dopiero przyszłość może przynieść jego znacznie szersze wykorzystanie.

Do czego Polska wykorzystuje wodór?

Wodór jest potrzebny w wielu gałęziach gospodarki. Szczególnie ważną rolę odgrywa w produkcji nawozów, w tym w wytwarzaniu amoniaku. Trafia także do procesów przemysłowych, również w branży spożywczej. Od lat wykorzystuje się go do chłodzenia generatorów w elektrowniach czy specjalistycznej aparatury badawczej. Jak wyjaśnia prof. dr hab. inż. Jakub Kupecki, nie jest to w Polsce technologia raczkująca.

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Wypowiedź dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) oraz dyrektora Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki jest związana z zakończoną w czwartek w Warszawie konferencją HYPOTHESIS XXI, poświęconą technologiom wodorowym. Prezentowano na niej rozwiązania, które mają przygotować ten sektor na kolejne lata. Część z nich działa już w warunkach przemysłowych, inne pozostają na etapie badań. Prof. inż. Kupecki był jej przewodniczącym.

Jak produkuje się wodór?

Jednym z rozwijanych kierunków są stałotlenkowe elektrolizery SOE (ang. Solid Oxide Electrolysers). Elektrolizer to urządzenie, które wykorzystuje energię elektryczną do rozdzielenia wody i pozyskania z niej wodoru. W Polsce powstaje największa w Europie instalacja wykorzystująca takie urządzenia. Rozwijane są też ogniwa elektrochemiczne, które mogą działać jako elektrolizery albo ogniwa paliwowe. Wtedy wodór może służyć do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych rozwija wysokotemperaturowy reaktor chłodzony gazem HTGR. Może zostać połączony z systemami produkcji paliw syntetycznych, w tym wodoru. W dzisiejszym świecie ważne jest też wykorzystanie nadwyżek energii z odnawialnych źródeł do produkcji wodoru.

W przyszłości wodór może wyjść poza przemysł chemiczny

Ogniwa paliwowe mogą znaleźć zastosowanie w samochodach, pociągach i statkach. Wodór może być również nośnikiem energii dla ogrzewania domów czy paliwem do produkcji energii elektrycznej. Niemniej interesujące jest jego wykorzystanie do długotrwałego magazynowania energii - przez dni, tygodnie, a nawet... sezony.

Według prof. Kupeckiego na wdrożenie części rozwijanych dziś technologii potrzeba jeszcze 10-20 lat.



