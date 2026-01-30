PKP Intercity z zeszłym roku ustanowiło kolejny rekord, kiedy w ciągu 12 miesięcy przewiozło ponad 89 mln pasażerów. Na tym nie koniec, bo 2026 r. ma być pod tym względem jeszcze lepszy, a prognoza na kolejne lata zakłada dalsze wzrosty.

Prognoza PKP Intercity na 2026 rok zakłada kolejne wzrosty

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski nie ma złudzeń. Prognoza na 2026 r. zakłada przewiezienie aż 96 mln pasażerów. Bariera 100 mln podróżnych prawdopodobnie nie zostanie osiągnięta, ale zapewne uda się ją uzyskać w 2027 r.

Osiągnięcie 96 mln pasażerów będzie oznaczało wzrost o 6,6 proc. względem roku 2025. W sezonie letnim liczba pociągów osiągnie 559, czyli o 45 więcej niż w poprzednim rozkładzie jazdy oraz 531 poza sezonem

"Kolejne duże zmiany czekają przewoźnika dopiero w roku 2027, kiedy liczba uruchamianych pociągów wzrośnie do ponad 600" - dodaje Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.

Oczywiście chęć uzyskania tak dobrych wyników pociąga za sobą ogromne inwestycje. W 2026 r. PKP Intercity zamierza odbierać nowe wagony zakupione od FPS H. Cegielski. Natomiast pod koniec tego kwartału do pociągów będą dołączane używane jednostki z Niemiec. Niedawno wspominaliśmy, że pierwsze egzemplarze są już w Polsce.

Polska kolej rośnie i wkrótce padnie historyczny rekord

Wyniki PKP Intercity to jedno, ale przekładają się one na coraz większe zainteresowanie koleją w Polsce. Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury przekazał, że liczby uzyskane w 2025 r. są lepsze od niedawnych prognoz na 2030 r. W zeszłym roku pociągi w kraju przewiozły blisko 440 mln pasażerów! Kiedy zostanie przekroczona bariera 0,5 mld?

Z informacji przekazanych przez wiceministra Malepszaka wynika, że polska kolej powinna osiągnąć barierę 500 mln pasażerów w skali roku już nawet w 2027 r. Choć członek rządu dodaje, że bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest 2028 r.

Oczywiście rosnące wyniki PKP Intercity dołożą własną cegiełkę do tego historycznego rekordu. Zwłaszcza że przewoźnik ma (wg prognoz) mieć coraz większy udział w lokalnych przewozach pasażerskich. Już teraz jest to około 1/5 wszystkich podróżnych polskiej kolei.

