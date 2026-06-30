Polska kolej w maju. Padał rekord za rekordem

W skrócie Według najnowszych statystyk w maju 2026 roku liczba pasażerów kolei w Polsce przekroczyła 41 milionów, co oznacza wzrost o ponad 10 procent w porównaniu do poprzedniego roku.

Praca przewozowa oraz eksploatacyjna w segmencie pasażerskim odnotowały wzrosty, osiągając odpowiednio prawie 2,9 miliarda pasażerokilometrów oraz prawie 20,1 miliona pociągokilometrów.

Transport towarowy pociągami w maju osiągnął wynik ponad 19,1 miliona ton i również odnotował wzrosty w przewożonej masie, pracy przewozowej i eksploatacyjnej według danych Urzędu Transportu Kolejowego.

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Pociągi cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Potwierdzają to najnowsze dane udostępnione przez Urząd Transportu Kolejowego, który podsumował tegoroczny maj. Tylu pasażerów w skali tego jednego miesiąca nie odnotowano nigdy wcześniej.

Przewozy pasażerskie w maju ustanowiły nowy rekord dla kolei w Polsce

Maj to miesiąc, w którym Polacy bardzo chętnie podróżowali pociągami. Na taki środek transportu zdecydowało się aż 41,4 mln podróżnych. To blisko 4 mln osób więcej niż rok wcześniej. Wzrost w skali r/r wyniósł aż 10,6 proc.

Praca przewozowa polskiej kolei pasażerskiej w maju to prawie 2,9 mld pasażerokilometrów, co jest o 10,4 proc. lepszym wynikiem w porównaniu do zeszłego roku. Natomiast praca eksploatacyjna wzrosła do prawie 20,1 mln pociągokilometrów (wzrost o 6,8 proc.).

Warto jednak zauważyć, że średni dystans pokonany przez jednego pasażera nieco zmalał, ale tylko nieznacznie - do niespełna 69 kilometrów. Maj w zestawieniu z kwietniem 2026 r. również okazał się znacznie lepszy dla polskiej kolei. Pociągami pojechało o prawie 2,6 mln pasażerów więcej (wzrost o 6,7 proc.). Pierwsze pięć miesięcy br. zamknęły się z wynikiem na poziomie aż 190,5 mln podróżnych, czyli o blisko 9 proc. lepszym w porównaniu do okresu styczeń - maj 2025 r.

Przewozy towarowe w Polsce również z coraz lepszymi wynikami

Urząd Transportu Kolejowego udostępnił także statystki dla przewozów towarowych. Na tym rynku również zaobserwowano wzrost, który jest kontynuowany od trzech miesięcy (w ujęciu r/r).

W maju pociągi towarowe w Polsce przewiozły około 19,1 mln ton towarów, czyli o ponad milion ton więcej niż w tym samym miesiącu 2025 r. Wzrost wyniósł 6,1 proc. Praca przewozowa wzrosła do prawie 5,2 mld tonokilometrów (więcej o 10,4 proc.), a eksploatacyjna to 7,1 mln pociągokilometrów (wzrost o 8,6 proc.).

Urząd Transportu Kolejowego zwraca uwagę także na dłuższy średni dystans, który pokonuje 1 tona ładunku. W maju było to prawie 270 kilometrów, czyli o blisko 11 kilometrów więcej niż przed rokiem. Pierwsze pięć miesięcy br. zamknęły się z łącznym wynikiem prawie 89 mln ton przewiezionych ładunków.



