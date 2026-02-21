Polska wspiera Ukrainę terminalami Starlink. Sieć działa także podczas blackoutów

Ministerstwo cyfryzacji w Kijowie poinformowało w piątek, że Polska nadal finansuje działanie systemu Starlink w Ukrainie i przekazała stronie ukraińskiej ponad 29 tys. terminali Starlink, co wniosło ogromny wkład w budowanie odporności państwa.

- Polska jest naszym strategicznym i niezawodnym partnerem. Od początku pełnoskalowej wojny Polska przekazała ponad 29 tys. terminali Starlink i nadal finansowo wspiera ich działanie. To ogromny wkład we (wzmacnianie) odporności Ukrainy - możemy przeczytać w komunikacie ministerstwa, opublikowanym na Telegramie.

W czasie wojny niezawodny internet jest szczególnie ważny, umożliwiając funkcjonowanie państwa - szpitale, szkoły, obiekty infrastruktury krytycznej oraz regiony przyfrontowe pozostają dzięki niemu w łączności nawet podczas najcięższych blackoutów, jak zaznaczył ukraiński resort.

Ministerstwo cyfryzacji wyraziło wdzięczność wicepremierowi i ministrowi cyfryzacji Polski Krzysztofowi Gawkowskiemu oraz całemu rządowi w Warszawie za "niezachwiane wsparcie, solidarność i otwartość na współpracę".

Starlink - co to jest i jak funkcjonuje?

Satelity Starlink są częścią projektu SpaceX, którego celem jest stworzenie satelitarnej sieci internetowej na niskiej orbicie okołoziemskiej. Aby to osiągnąć, konieczne jest umieszczenie tysięcy małych satelitów produkowanych masowo. Ten plan jest realizowany od kilku lat i ma na celu zapewnienie szybkiego dostępu do Internetu w każdym zakątku świata, w tym w regionach z ograniczonym dostępem do sieci lub całkowicie jej pozbawionych.

Satelity tworzą w przestrzeni kosmicznej sieć mesh. Komunikują się zarówno ze stacjami naziemnymi, jak i między sobą, wykorzystując sygnały radiowe. Ta złożona struktura pozwala na przesyłanie danych z terminali użytkowników przez satelity na orbicie do ich docelowego miejsca na Ziemi. Niska orbita satelitów Starlink skraca czas podróży sygnału, co przekłada się na mniejsze opóźnienia w porównaniu do tradycyjnego internetu satelitarnego, który korzysta z satelitów geostacjonarnych znajdujących się znacznie dalej.

Aby korzystać z sieci Starlink, użytkownicy muszą zaopatrzyć się w zestaw, który zawiera antenę i modem. Po skonfigurowaniu anteny i podłączeniu do modemu mogą uzyskać szybki dostęp do internetu, przypominający tradycyjne łącza szerokopasmowe, nawet w rejonach z ograniczoną infrastrukturą internetową.

