Polska przystępuje do IRIS2. Europejska konstelacja satelitarna

W skrócie Polska oficjalnie dołączyła do projektu budowy europejskiej konstelacji satelitarnej IRIS2, która ma zapewnić bezpieczeństwo łączności na Starym Kontynencie.

System IRIS2 będzie składał się docelowo z 290 satelitów rozmieszczonych na niskiej oraz średniej orbicie okołoziemskiej.

Polska odegra kluczową rolę w projekcie jako jeden z sześciu głównych partnerów i w kraju powstanie niezależne urządzenie typu gateway zarządzane przez polskie podmioty.

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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zorganizowało dziś specjalną konferencję. W trakcie wydarzenia Polska oficjalnie przystąpiła do budowy projektu IRIS2, czyli europejskiej konstelacji satelitarnej.

Polska przystępuje do projektu IRIS2 i zbuduje europejską konstelację satelitarną

We wtorek 21 lipca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zorganizowało specjalną konferencję dla mediów. W trakcie wydarzenia ogłoszono dołączenie Polski do budowy konstelacji satelitarnej IRIS2.

Udział w wydarzeniu wzięli m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, Europejski Komisarz ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius oraz sekretarz stanu Tomasz Szymański.

W trakcie spotkania z mediami Marcin Kierwiński podkreślił zaangażowanie Polski w projekty kosmiczne realizowane przez Europę oraz konieczność stawiania na nowe rozwiązania, które mają zwiększać bezpieczeństwo państw członkowskich. Technologie kosmiczne mają tu odgrywać kluczową rolę.

Polska jednym z fundamentów konstelacji satelitarnej IRIS2

Marcin Kierwiński podkreślił również znaczenie Polski w budowie europejskiej konstelacji satelitarnej. Nasz kraj ma być jednym z fundamentów projektu IRIS2.

Jestem naprawdę bardzo dumny i bardzo się cieszę z tego, że Polska będzie jednym z głównych sześciu graczy, jeśli chodzi o konstelację IRIS2 w Europie. I że Polska będzie jednym z fundamentów budowy tej instalacji bezpiecznej łączności dla całej Europy

"Jestem bardzo dumny z tego, że to tutaj w Polsce powstaje jedno z urządzeń bazowych gateway, który będzie całkowicie niezależny i zarządzany przez Polskę" - mówi Marcin Kierwiński, minister MSWiA i dodaje, że jest to również wielka okazja dla polskiego sektora kosmicznego, który w ostatnich latach bardzo prężnie się rozwija.

Europejski Komisarz ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius powiedział, że dla Polski jest to bardzo ważny dzień. Podkreślił ważność inwestycji naszego kraju w sektor kosmiczny i rolę, którą Polska odegra w budowie IRIS2.

Konstelacja IRIS2 ma składać się z 290 satelitów na orbicie okołoziemskiej

IRIS2 to duży i kosztowny projekt, który ma zapewnić Europie suwerenny oraz bezpieczny system łączności, odporny na zagrożenia z zewnątrz. Docelowo konstelacja ma składać się z 290 jednostek. 272 satelity trafią na niską orbitę okołoziemską (LEO), a pozostałe 18 na średnią (MEO).

Projekt IRIS2 to specyficzna odpowiedź Europy na Starlink. Docelowo system ma zapewnić dostęp do internetu szerokopasmowego mieszkańcom Starego Kontynentu. Całkowity budżet przewidziany na budowę konstelacji to około 10,6 mld euro (blisko 46 mld zł). Start przewidziano na 2030 r.



