Perun to polska rakieta suborbitalna opracowana przez firmę SpaceForest. Jej ostatni lot odbył się jesienią, gdy wystrzelono ją z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Próba nie zakończyła się pełnym sukcesem. Już wkrótce konstrukcja poleci kolejny raz i obecnie trwają przygotowania do następnego testu.

SpaceForest szykuje rakietę Perun do kolejnego lotu

Gdyńska firma rozpoczęła przygotowania do kolejnej próby rakiety Perun, która odbędzie się w ramach programu Boost! finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną. ESA przeznaczyła na ten projekt 2,4 mln euro (ponad 10 mln złotych).

W ramach współpracy z ESA firma SpaceForest zobligowała się do przeprowadzenia co najmniej czterech startów Peruna na wysokość 50, 80, 100 oraz 150 kilometrów, co pozwoli na określenie możliwości rakiety oraz jej parametrów w warunkach mikrograwitacji.

Obecnie trwają przygotowania do misji i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to następny próbny lot odbędzie się jeszcze w tym kwartale. SpaceForest rozpoczęło montaż nowej konstrukcji i ta powinna być gotowa do końca kwietnia.

Polska rakieta Perun w tym roku poleci trzy razy

SpaceForest nie zasypia gruszek w popiele i do końca 2026 r. chce zrealizować trzy próbne loty rakiety. Każdy z nich odbędzie się w innym miejscu i są to:

Ośrodek Atlantic Spaceport Consortium na Azorach w Portugalii

Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce

Platforma morska EuroSpaceport u wybrzeży Danii

Rakieta Perun na poligonie Sił Powietrznych w Ustce SpaceForest materiały prasowe

Gdyńska firma chce w ten sposób sprawdzić Peruna w różnych scenariuszach i udowodnić, że rakieta jest uniwersalna. Docelowo ma być kompatybilna z różnymi środowiskami startowymi. Dopełnienie formalności dla prób mających odbyć się w Danii i Portugalii nadal znajduje się na etapie finalizowania.

SpaceForest przy okazji chwali się udaną współpracą z poligonem w Ustce, gdzie ma już doświadczenie. Ostatni raz Perun poleciał z tego miejsca w listopadzie 2025 r. i wzniósł się na wysokość około 20 kilometrów, a więc nie osiągnięto założonego celu. Próba trwała 277,2 sekundy (wraz z opadaniem). Rakieta miała wynieść ładunki badawcze dostarczone przez różne podmioty.

Polska rakieta Perun to suborbitalna konstrukcja wielokrotnego użytku

SpaceForest postawiło sobie za cel opracowanie rakiety suborbitalnej wielokrotnego użytku, co pozwoli zmniejszyć koszty misji. Perun ma 11,5 metra wysokości oraz 45 sentymentów średnicy. Docelowo będzie w stanie wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunki o masie do 50 kilogramów. Głównie w celach badawczych, co umożliwi prowadzenie eksperymentów w warunkach mikrograwitacji przez kilka minut.

Polska rakieta ma silnik SF-1000. W roli paliwa SpaceForest wykorzystało parafinę. Natomiast utleniaczem jest podtlenek azotu. Perun ma wynosić ładunki na wysokość do 150 kilometrów.

