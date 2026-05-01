Polski satelita Eycore-1 wkrótce na orbicie. Znamy termin startu

Dawid Długosz

Eycore-1 to pierwszy polski satelita wyposażony w unikalny radar SAR, który wkrótce znajdzie się na orbicie. Start odbędzie się jeszcze w tym tygodniu i został powierzony firmie SpaceX. Satelita Eycore-1 zostanie wyniesiony w kosmos sprawdzoną rakietą Falcon 9, która poleci z amerykańskiej Bazy Lotniczej Vandenberg w USA.

Satelita Eycore-1 z radarem SAR nad Ziemią, widoczne światła miast, gwiaździste niebo w tle.
Polski satelita Eycore-1 z radarem SAR leci na orbitę. Wyniesie go SpaceX.

W skrócie

  • Eycore-1 to pierwszy polski satelita z radarem SAR, który umożliwia obserwacje Ziemi nocą i przy pełnym zachmurzeniu.
  • Start satelity zaplanowano na 3 maja, zrealizuje go SpaceX rakietą Falcon 9 z Bazy Lotniczej Vandenberg w USA.
  • Po starcie nastąpi uruchamianie i kalibracja systemów, a kluczowym celem misji jest osiągnięcie operacyjności systemu SAR oraz walidacja pierwszych zobrazowań radarowych.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Pierwszy polski satelita wyposażony w radar SAR poleci na dniach w kosmos. Eycore-1 zostanie wyniesiony na orbitę pod koniec tygodnia i umożliwi prowadzenie obserwacji Ziemi w nocy czy przy pełnym zachmurzeniu. Platformę satelitarną dostarczyło Kongsberg Nanoavionics.

Polski satelita Eycore-1 zostanie wystrzelony rakietą Falcon 9 firmy SpaceX

Wystrzelenie satelity Eycore-1 powierzono firmie SpaceX. Planowaną datą startu jest 3 maja. Okienko rozpocznie się o godzinie 8:59 czasu w Polsce i potrwa 40 minut. Będzie to zbiorcza misja o nazwie CAS500-2, której celem będzie wyniesienie na orbitę aż 46 ładunków, m.in. dla KAI, Argotec S.r.l, Exolaunch, Impulso.Space, Loft-EarthDaily, Lynk Global, True Anomaly oraz Planet Labs.

W misji zostanie wykorzystana używana rakieta Falcon 9. Jej pierwszy stopień do tej pory został wykorzystany już 32 razy i za każdym razem wracał na Ziemię. Start odbędzie się z amerykańskiej Bazy Lotniczej Vandenberg w USA. Booster ma później wrócić na powierzchnię i wylądować na specjalnym stanowisku Landing Zone 4 (LZ-4).

Polski satelita EYCORE-1 przed lotem w kosmos.
Polski satelita EYCORE-1 przed lotem w kosmos.

Misja potrwa ponad dwie godziny. Rozmieszczenie wszystkich ładunków trochę zajmie. Wiemy, że Eycore-1 powinien oddzielić się od drugiego stopnia Falcona 9 jako 20. Pierwszy kontakt z satelitą ma zostać nawiązany w ciągu doby. Kolejne tygodnie upłyną na uruchamianiu i kalibracji systemów.

W okresie 4-6 tygodni po starcie, sukcesywnie realizowane będzie uruchamianie i kalibracja kolejnych podsystemów, które obejmują m.in. system orientacji, system napędowy, a także system transmisji danych
wyjaśnia Tomasz Kusowski, współzałożyciel i wiceprezes EYCORE.

"Kluczowym celem misji jest osiągnięcie operacyjności ładunku SAR oraz walidacja pierwszych zobrazowań radarowych" - dodaje Tomasz Kusowski z Eycore.

Polski satelita Eycore-1 wyposażony w unikalny radar SAR

Eycore-1 to pierwszy polski satelita, który został wyposażony w radar SAR. Takie rozwiązanie ma dużą przewagę nad technologiami optycznymi, bo umożliwiają prowadzenie obserwacji również nocą oraz przy pełnym zachmurzeniu.

Satelita powstał we współpracy Eycore i Kongsberg Nanoavionics (NanoAvionics). Druga z firm dostarczyła platformę satelitarną i ma duże doświadczenie w projektowaniu oraz wynoszeniu misji kosmicznych. Natomiast Polacy odpowiadają za autorski system SAR.

Obserwacja Ziemi stała się infrastrukturą strategiczną - podobnie jak energia, telekomunikacja czy cyberbezpieczeństwo. Start Eycore-1 to nie tylko test technologii, lecz także fundament pod rozwój krajowych kompetencji w sektorze kosmicznym
komentuje Tomasz Kusowski z EYCORE.

Satelita Eycore-1 odegra ogromną rolę w dostępie do danych satelitarnych. Potencjał zastosowań takiego rozwiązania nie zamyka się wyłącznie w przeznaczeniu wojskowym i obejmuje szersze możliwości, na przykład z zakresu szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych.

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze