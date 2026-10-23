Polskie Abramsy mogą dostać nową broń. Pokazali czołgowe wyrzutnie dronów

Daniel Górecki

Daniel Górecki

General Dynamics Land Systems przedstawiło zmodernizowany zestaw PERCH 2.0, który pozwala wystrzeliwać amunicję krążącą Switchblade 300 bezpośrednio z czołgu. Rozwiązanie opracowane we współpracy z AeroVironment ma zapewnić amerykańskim wojskom pancernym dodatkowe możliwości rozpoznania i atakowania celów poza zasięgiem bezpośredniej obserwacji.

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Dron Switchblade 300 startujący z wyrzutni systemu PERCH 2.0 zamontowanej na czołgu M1A2 Abrams.
General Dynamics Land Systems prezentuje wyrzutnie Switchblade'ów do czołgów AbramsGeneral Dynamics Land Systemsdomena publiczna

Dron wystartuje z czołgu. Cel może być za wzgórzem

PERCH, czyli Precision Effects & Reconnaissance, Canister-Housed, to zestaw przeznaczony do montażu na pojazdach bojowych. Wersję 2.0 przygotowano z myślą o czołgach M1A2 Abrams SEPv3 (polska armia też ma takie na swoim wyposażeniu) oraz ośmiokołowych transporterach opancerzonych Stryker.

System wykorzystuje drony Switchblade 300, które mogą rozpoznać teren, zlokalizować przeciwnika, a następnie uderzyć w wybrany cel. Dzięki temu załoga może uzyskać informacje o sytuacji za wzgórzem, budynkami czy linią drzew, nie narażając pojazdu na konieczność podjechania bliżej.

Jednym z głównych założeń jest uproszczenie montażu. W przypadku Abramsa zestaw zastępuje skrzynię transportową znajdującą się z boku wieży, po stronie ładowniczego, i wykorzystuje istniejące punkty mocowania. Nie wymaga przy tym spawania ani wycinania elementów konstrukcji.

PERCH obsłuży także większe drony?

Pierwszą wersję systemu pokazano w październiku 2025 roku podczas wystawy Association of the U.S. Army. Oprócz Switchblade 300 przewidywała ona wykorzystanie większego Switchblade 600, przeznaczonego między innymi do zwalczania pojazdów opancerzonych.

Według wcześniejszych informacji przedstawiciela General Dynamics zasobnik miał pomieścić jednego drona Switchblade 600 oraz trzy mniejsze Switchblade 300. Najnowsza prezentacja PERCH 2.0 koncentruje się jednak na wykorzystaniu mniejszej amunicji krążącej. Firma opublikowała w serwisie X nagranie przedstawiające zestaw podczas testów.

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Daniel Górecki
Daniel Górecki

Abrams już testował drony w terenie

Pierwszą wersję PERCH sprawdzono podczas ćwiczeń amerykańskiej armii w Fort Hood w Teksasie, które odbyły się w dniach 26-30 października 2025 roku. Abrams wyposażony w zestaw wystrzelił zarówno Switchblade 300, jak i Switchblade 600. Drony wspierały rozpoznanie i wskazywanie ważnych celów, gdy żołnierze ćwiczyli pokonywanie przeszkody.

Warto wspomnieć, że rodzina Switchblade jest wykorzystywana bojowo, między innymi w Ukrainie, gdzie Stany Zjednoczone zaczęły dostarczać te systemy w 2022 roku. Amerykańska armia zamawiała je również dla własnych jednostek. General Dynamics wskazywało wcześniej, że PERCH można dostosować także do innych platform, w tym lekkich pojazdów opancerzonych Light Armored Vehicle i brytyjskiego Ajaxa.

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