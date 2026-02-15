Pozyskanie odpowiedniej amunicji dla polskich myśliwców FA-50 to temat rzeka, który ciągnął się od kilku lat. Samoloty w końcu otrzymują pociski typu powietrze-powietrze, co potwierdził wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Rakiety powietrze-powietrze integrowane z polskimi myśliwcami FA-50

Informacja została przekazana przez wiceszefa MON-u w piątek. Rząd pozyskał rakiety powietrze-powietrze krótkiego zasięgu AIM-9 Sidewinder, które obecnie są już integrowane z myśliwcami FA-50GF.

Rakiety powietrze-powietrze krótkiego zasięgu AIM-9 Sidewinder dotarły do Polski i są już wdrażane na samolotach FA-50GF

Tomczyk przy okazji podkreślił, że wspomniane rakiety powietrze-powietrze dla polskich myśliwców FA-50 zostały pozyskane przez obecny rząd i odebrano je niedawno.

Pociski AIM-9P Polska wyleasingowała od Korei Południowej. Następnie zakupiono 24 sztuki AIM-9L z odpowiednim pakietem logistycznym oraz pociskami szkoleniowymi. Dostawa odbyła się drogą morską i informacje na ten temat pojawiły się jesienią. Rakiety miały dotrzeć do Polski w okolicy połowy stycznia.

Polskie myśliwce FA50GF z rakietami AIM-9 Sidewinder tymczasowo

Obecnie trwa proces integracji amunicji z myśliwcami, ale jest to rozwiązanie tymczasowe. Pierwsze samoloty FA-50GF pozyskane przez Polskę (w liczbie 12 egzemplarzy) nie umożliwiają współpracy z nowszą wersją AIM-9X. Dlatego nie podjęto się działań związanych z ich integracją.

Zakup starszych pocisków AIM-9 Sidewinder nie był prosty, bo ich dostępność jest bardzo ograniczona. Głównie z powodu Ukrainy, której siły powietrzne wykorzystują je do obrony przed Rosją.

Docelowo Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej planują zintegrować w myśliwcach FA-50GF pociski krótkiego zasięgu IRIS-T albo AIM-132 ASRAAM pochodzące z Europy. Rakiety AIM-9 Sidewinder są rozwiązaniem przejściowym.

AIM-9 Sidewinder to amerykański pocisk powietrze-powietrze przeznaczony dla myśliwców oraz śmigłowców. Opracowano go już w 1950 r. i od tego czasu doczekał się licznych generacji. Ostatnią modyfikacją jest AIM-9X, którą wprowadzono w 2004 r. Wtedy zmodyfikowano jego wygląd oraz wprowadzono nową elektronikę czy system naprowadzania.

Bojowe myśliwce FA-50PL dostaną inne pociski

Samoloty FA-50GF (Gap Filler) to przejściowe maszyny, które Polska zakupiła w celu szybkiego zastąpienia przestarzałych MIG-ów 29. Kraj pozyskał 12 egzemplarzy myśliwców, które dostarczono w 2023 r. Stacjonują one w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

W pełni bojowymi samolotami są FA-50PL, które zostaną wyposażone w nowsze pociski AIM-9X. Stosowną umowę na nie podpisano w styczniu. Obecnie nasz kraj dysponuje także 47 sztukami F-16 oraz 14 myśliwcami MIG-29, ale te ostatnie mają zostać przekazane Ukrainie. Eksperci wojskowi nie mają jednak złudzeń. Flota powietrzna polskiej armii powinna być wyposażona w co najmniej 160 samolotów bojowych, a najlepiej będzie, gdy liczba maszyn przekroczy 200 sztuk.

FA-50 Fighting Eagle to południowokoreański samolot bojowy, który mieści dwie osoby. Maszyna oferuje szeroki zakres wyboru podwieszanego uzbrojenia. Poza pociskami mogą to być także bomby lotnicze. Zasięg maszyny to 1800 km, a pułap sięga 14,6 tys. m. Możliwości z zakresu przenoszenia uzbrojenia to 4,5 t.

