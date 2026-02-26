Polskie Pendolino jedzie do Czech. Znamy rozkład jazdy

Polskie Pendolino już wkrótce wyjedzie poza granie kraje. Pociąg ED250 należący do PKP Intercity zacznie kursować w Czechach w przyszłym miesiącu. Znamy dokładny termin oraz rozkład jazdy składu. Czy jednak tym pociągiem Pendolino będzie można pojechać bezpośrednio z Polski do Pragi?

Polskie Pendolino PKP Intercity jedzie do Czech. Znamy rozkład jazdy.
Polskie Pendolino PKP Intercity jedzie do Czech. Znamy rozkład jazdy.

PKP Intercity już od dłuższego czasu szykuje się do wypuszczenia własnego Pendolino na trasie w Czechach. W zeszłym roku odbywały się testy jednostki ED250 za naszą południową granicą. Niedawno pojawiły się informacje, jakoby pierwsze kursy miały być bardzo blisko i obejmą trasę z Bohumina do Pragi. Takiej przejazdy będą dostępne już od marca.

Polskie Pendolino PKP Intercity w Czechach od 9 marca

PKP Intercity wypuści własny skład ED250 do obsługi trasy między Bohuminem a Pragą już w pierwszej połowie marca. Będzie to połączenie pasażerskie, choć nadal mające formę testową. Związane to jest z faktem uzyskania niezbędnej homologacji na czeskiej infrastrukturze kolejowej.

Połączenie będzie obsługiwane przez jedną parę Pendolino. Rozkład jazdy pociągu prezentuje się następująco.

  • Odjazd z Bohumina - godzina 4:58
  • Odjazd z Pragi - godzina 15:31

Polskie Pendolino będzie obsługiwać trasy SC 516 i 511. Plan zakłada realizację połączenia z Bohumina do Pragi przez pociąg ED250 od 9 marca do 17 czerwca. Co ważne, załoga składu będzie czeska. Dotyczy to maszynisty oraz konduktorów. Natomiast WARS będzie obsługiwany przez Polaków.

Czy Pendolino pojedzie z Polski do Pragi?

Cóż, ale nie. Wspomniany pociąg nie będzie kursować w Czechach w ramach przedłużonej trasy rozpoczynającej się w Polsce. PKP Intercity wykorzysta skład kończący bieg w Bielsko-Białej. Następnie (w nocy) ED250 przejedzie na czeską stronę, gdzie jego obsługa zostanie przejęta przez pracowników České dráhy.

Nie będzie więc możliwe "przeczekanie" w pociągu w Bielsko-Białej i następnie dalsza jazda na trasie w Czechach. Takiej opcji przewoźnik nie przewiduje. Testowe połączenie z pasażerami na szlaku z Bohumina do Pragi jest jednym z etapów homologacji, o którą stara się spółka.

PKP Intercity ma obecnie 20 jednostek ED250, które dotychczas jeździły wyłącznie po trasach w Polsce. Wspomniane połączenie w Czechach będzie pierwszym poza granicami naszego kraju, gdzie z pasażerami pojedzie polskie Pendolino. Ponadto będzie to skrócona trasa, bo pierwotnie rozważano jej przedłużenie do Franciszkowych Łaźni.

