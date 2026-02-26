PKP Intercity już od dłuższego czasu szykuje się do wypuszczenia własnego Pendolino na trasie w Czechach. W zeszłym roku odbywały się testy jednostki ED250 za naszą południową granicą. Niedawno pojawiły się informacje, jakoby pierwsze kursy miały być bardzo blisko i obejmą trasę z Bohumina do Pragi. Takiej przejazdy będą dostępne już od marca.

Polskie Pendolino PKP Intercity w Czechach od 9 marca

PKP Intercity wypuści własny skład ED250 do obsługi trasy między Bohuminem a Pragą już w pierwszej połowie marca. Będzie to połączenie pasażerskie, choć nadal mające formę testową. Związane to jest z faktem uzyskania niezbędnej homologacji na czeskiej infrastrukturze kolejowej.

Połączenie będzie obsługiwane przez jedną parę Pendolino. Rozkład jazdy pociągu prezentuje się następująco.

Odjazd z Bohumina - godzina 4:58

Odjazd z Pragi - godzina 15:31

Polskie Pendolino będzie obsługiwać trasy SC 516 i 511. Plan zakłada realizację połączenia z Bohumina do Pragi przez pociąg ED250 od 9 marca do 17 czerwca. Co ważne, załoga składu będzie czeska. Dotyczy to maszynisty oraz konduktorów. Natomiast WARS będzie obsługiwany przez Polaków.

Czy Pendolino pojedzie z Polski do Pragi?

Cóż, ale nie. Wspomniany pociąg nie będzie kursować w Czechach w ramach przedłużonej trasy rozpoczynającej się w Polsce. PKP Intercity wykorzysta skład kończący bieg w Bielsko-Białej. Następnie (w nocy) ED250 przejedzie na czeską stronę, gdzie jego obsługa zostanie przejęta przez pracowników České dráhy.

Nie będzie więc możliwe "przeczekanie" w pociągu w Bielsko-Białej i następnie dalsza jazda na trasie w Czechach. Takiej opcji przewoźnik nie przewiduje. Testowe połączenie z pasażerami na szlaku z Bohumina do Pragi jest jednym z etapów homologacji, o którą stara się spółka.

PKP Intercity ma obecnie 20 jednostek ED250, które dotychczas jeździły wyłącznie po trasach w Polsce. Wspomniane połączenie w Czechach będzie pierwszym poza granicami naszego kraju, gdzie z pasażerami pojedzie polskie Pendolino. Ponadto będzie to skrócona trasa, bo pierwotnie rozważano jej przedłużenie do Franciszkowych Łaźni.

Nie musisz być wybitnym naukowcem, aby pracować na... Antarktydzie © 2026 Associated Press