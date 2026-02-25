Pendolino to sztandarowy pociąg należący do PKP Intercity, który obecnie kursuje tylko po trasach w Polsce. Od jakiegoś czasu pojawiają się jednak doniesienia, że przewoźnik chce wypuścić pojazd poza granicę kraju i jednostka EIP ma kursować za naszą południową granicą. Czy tak się stanie i kiedy to nastąpi?

Polskie Pendolino w Czechach na trasie Bohumin - Praga

Pendolino wyjechało na kolejne testy do Czech w zeszłym roku i wiemy, że zakończyły się m.in. rozpruciem jednego z rozjazdów. Mimo to PKP Intercity dąży do tego, aby jego pociąg EIP zaczął kursować na naszą południową granicą i jest coraz bliżej zawarcia konkretnego porozumienia z czeskim zarządcą infrastruktury kolejowej.

Na odcinek testowy wybrano szlak łączący Bohumin z Pragą. Wcześniej mówiono Franciszkowej Łaźni. Pewne informacje na temat planowanego rozpoczęcia testów ujawnił jeden z członków zarządu spółki Adam Wawrzyniak.

Kończymy uzgodnienia z czeskim zarządcą infrastruktury. Przed nami podpisanie ostatnich dokumentów i jeszcze w tym roku zobaczymy przed wakacjami Pendolino

"Testy potrwają około trzech miesięcy, ale o konkretnym terminie będziemy informować, jak domkniemy już wszystkie formalności" - dodaje Adam Wawrzyniak z PKP Intercity.

PKP Intercity musi najpierw zamknąć proces homologacji Pendolino

Zanim jednak Pendolino wyruszy w trasę po Czechach, to PKP Intercity musi zakończyć proces homologacji składu EIP za naszą południową granicę, bo tego zadania jeszcze nie zrealizowano.

Spółka ma konkretny limit kilometrów, który należy wyjeździć w ramach testów. To pozwoli domknąć proces zapoczątkowany wcześniej. Wtedy będzie można mówić o konkretnych połączeniach i trasach.

Warto dodać, że PKP Intercity wiąże kolejne plany związane z Pendolino również na terenie Polski. Niespełna rok temu przeprowadzono testy składu w kraju, gdzie udało się go rozpędzić do prędkości 250 km/h i taki jest plan docelowy. W pierwszej kolejności taka prędkość ma być osiąganą na modernizowanej CMK (Centralnej Magistrali Kolejowej). Przewoźnik ma obecnie 20 pociągów EIP i niedawno (w grudniu) świętowano ich 11-lecie.

