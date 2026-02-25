Polskie Pendolino pojedzie na trasie w Czechach. Trwają testy
Pendolino należące do PKP Intercity wkrótce opuści granice Polski. Pociąg EIP ma kursować na jednej z tras w Czechach. Będzie to połączenie z Bohumina do Pragi. Kiedy polskie Pendolino pojedzie tym szlakiem? Prawdopodobnie jeszcze przed początkiem tegorocznych wakacji.
Pendolino to sztandarowy pociąg należący do PKP Intercity, który obecnie kursuje tylko po trasach w Polsce. Od jakiegoś czasu pojawiają się jednak doniesienia, że przewoźnik chce wypuścić pojazd poza granicę kraju i jednostka EIP ma kursować za naszą południową granicą. Czy tak się stanie i kiedy to nastąpi?
Polskie Pendolino w Czechach na trasie Bohumin - Praga
Pendolino wyjechało na kolejne testy do Czech w zeszłym roku i wiemy, że zakończyły się m.in. rozpruciem jednego z rozjazdów. Mimo to PKP Intercity dąży do tego, aby jego pociąg EIP zaczął kursować na naszą południową granicą i jest coraz bliżej zawarcia konkretnego porozumienia z czeskim zarządcą infrastruktury kolejowej.
Na odcinek testowy wybrano szlak łączący Bohumin z Pragą. Wcześniej mówiono Franciszkowej Łaźni. Pewne informacje na temat planowanego rozpoczęcia testów ujawnił jeden z członków zarządu spółki Adam Wawrzyniak.
Kończymy uzgodnienia z czeskim zarządcą infrastruktury. Przed nami podpisanie ostatnich dokumentów i jeszcze w tym roku zobaczymy przed wakacjami Pendolino
"Testy potrwają około trzech miesięcy, ale o konkretnym terminie będziemy informować, jak domkniemy już wszystkie formalności" - dodaje Adam Wawrzyniak z PKP Intercity.
PKP Intercity musi najpierw zamknąć proces homologacji Pendolino
Zanim jednak Pendolino wyruszy w trasę po Czechach, to PKP Intercity musi zakończyć proces homologacji składu EIP za naszą południową granicę, bo tego zadania jeszcze nie zrealizowano.
Spółka ma konkretny limit kilometrów, który należy wyjeździć w ramach testów. To pozwoli domknąć proces zapoczątkowany wcześniej. Wtedy będzie można mówić o konkretnych połączeniach i trasach.
Warto dodać, że PKP Intercity wiąże kolejne plany związane z Pendolino również na terenie Polski. Niespełna rok temu przeprowadzono testy składu w kraju, gdzie udało się go rozpędzić do prędkości 250 km/h i taki jest plan docelowy. W pierwszej kolejności taka prędkość ma być osiąganą na modernizowanej CMK (Centralnej Magistrali Kolejowej). Przewoźnik ma obecnie 20 pociągów EIP i niedawno (w grudniu) świętowano ich 11-lecie.