Polskie stacje kolejowe biją rekordy pasażerów. Kraków Główny liderem

W skrócie Stacją kolejową z największą liczbą pasażerów w Polsce w 2025 roku został Kraków Główny, który obsłużył łącznie 30,67 mln podróżnych.

Łączna liczba pasażerów na wszystkich stacjach w Polsce wyniosła w 2025 roku 873,3 mln, co stanowi wzrost o 7,8 proc. względem poprzedniego roku.

Liderem pod względem łącznej liczby podróżnych we wszystkich stacjach miejskich okazała się Warszawa z wynikiem 119,11 mln obsłużonych osób.

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Kolej w Polsce bije kolejne rekordy, co potwierdzają raporty udostępniane przez Urząd Transportu Kolejowego. Polacy pokochali pociągi i coraz chętniej decydują się na taką formę podróży. Oczywiście przekłada się to również na ruch na poszczególnych dworcach. Które z nich są najpopularniejsze?

Kraków Główny najpopularniejszym dworcem w Polsce

Urząd Transportu Kolejowego udostępnił nowe podsumowanie i tym razem możemy zapoznać się z najpopularniejszymi dworcami kolejowymi w Polsce w ciągu całego 2025 r. Stacją z największą liczbą pasażerów okazał się Kraków Główny, który obsłużył aż 30,67 mln pasażerów. Skąd tak duży sukces?

Z pewnością jest to zasługą coraz większej liczby połączeń i rozpoczęciu działalności przez kolejnych przewoźników. Wśród nich są czeskie spółki RegioJet czy Leo Express. Ta pierwsza już się wycofała z Polski, ale w drugiej połowie 2025 r. realizowała połączenia, na których Kraków był jednym z głównych celów.

Wcześniejszym liderem był Wrocław Główny. Ten dworze w 2025 r. spadł o dwa oczka na trzecią pozycję z liczbą 28,37 mln pasażerów. Na drugim miejscu podium znalazł się Poznań Główny, na którym wsiadło lub wysiadło w zeszłym roku łącznie 29,37 mln podróżnych.

Czwarte miejsce przypadło Warszawie Centralnej z liczbą 24,81 mln pasażerów. Piąta pozycja należy do Gdańska Głównego z 21,14 mln podróżnych.

Rekordowy ruch pasażerski na dworcach w Polsce

Z informacji udostępnionych przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że na wszystkich stacjach w Polsce wsiadło lub wysiadło w zeszłym roku łącznie aż 873,3 mln podróżnych. To wzrost o 7,8 proc. w porównaniu do 2024 r. To najwyższy wynik w historii wszystkich pomiarów prowadzonych przez UTK.

W przypadku wszystkich stacji na terenie jednego miasta liderem jest Warszawa. Na wszystkich dworcach stolicy odnotowano łącznie aż 119,11 mln osób. To wynik lepszy o 18 proc. w porównaniu do 2024 r. Warto dodać, że to aż 13,64 proc. całkowitej wymiany pasażerskiej w Polsce. Jednak największy wzrost odnotowano w Białymstoku, bo aż o19,2 proc.



