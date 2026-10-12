Ponad tysiąc km nowych linii KDP. Chiny uruchomiły je w jeden dzień

W skrócie Chiny uruchomiły w jeden dzień cztery nowe odcinki Kolei Dużych Prędkości o łącznej długości 1142 kilometrów, co jest jednym z największych rozszerzeń tej infrastruktury.

Najdłuższą z nowych tras jest 552-kilometrowy odcinek Xiong'an - Shangqiu, na którym pociągi z prędkością 350 km/h skracają czas podróży do 2 godzin i 27 minut.

Chiny są światowym liderem infrastruktury KDP z siecią o długości ponad 50 tys. kilometrów, co stanowi około 70 procent wszystkich tego typu połączeń na całym świecie.

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Chiny słyną z najszybszych pociągów na świecie i cały czas rozbudowują siatkę szybkich połączeń KDP. Tylko w ciągu jednego dnia Państwo Środka oddało do użytku cztery odcinki dla Kolei Dużych Prędkości o łącznej długości ponad tysiąca kilometrów.

Chiny w jeden dzień uruchomiły linie KDP o długości 1142 kilometrów

Wydarzenie miało miejsce z okazji 77. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej i nastąpiło 28 września. Tego dnia oddano do użytku cztery nowe odcinki dla Kolei Dużej Prędkości o łącznej długości 1142 kilometrów. W ten sposób Państwo Środka dokonało jednego z największych rozszerzeń infrastruktury w tak krótkim czasie.

Najdłuższą z nowych linii jest odcinek Xiong'an - Shangqiu na szlaku Pekin - Hongkong o długości 552 kilometrów. Dzięki temu czas podróży pociągiem na nowym odcinku skrócił się do zaledwie 2 godzin i 27 minut. Na szlaku znajduje się 16 stacji, a dopuszczona prędkość to 350 km/h. Budowa ruszyła już w 2022 r.

Kolejną linią jest Xi'an - Ankang na szlaku Xi'an - Chongqing, co skróciło czas podróży do zaledwie 45 minut. Odcinek ma długość 171 kilometrów, składa się z pięciu stacji i dopuszcza prędkość projektową 350 km/h. Uruchomiono również 101-kilometrowe połączenie Yichang - Xingshan w Yixing, co skróciło czas podróży do zaledwie 30 minut. Ostatnia trasa ma długość 318 kilometrów i została zaprojektowana dla prędkości do 250 km/h. Mowa o szlaku Harbin - Yichun, który jest najdalej wysuniętym na północ w Chinach w przypadku linii KDP.

Chiny z najbardziej rozwiniętą na świecie siecią Kolei Dużych Prędkości

Państwo Środka pod względem infrastruktury KDP nie ma sobie równych. Chiny mają dziś sieć Kolei Dużych Prędkości o łącznej długości ponad 50 tys. kilometrów i są pod tym względem światowym liderem. Siatka stanowi około 70 proc. wszystkich tego typu na całym globie.

Pociągi komercyjne osiągają prędkość 350 km/h, ale już wkrótce na tory ma wyjechać jednostka CR450, dla której prędkość komercyjna to 400 km/h. Natomiast w testach rozpędzał się do ponad 450 km/h.

Oczywiście nie warto zapominać o Transrapid Szanghaj, choć warto mieć na uwadze, że nie jest to tradycyjny skład poruszający się po torach na kołach. Chińczycy wykorzystali tu technologię lewitacji magnetycznej, która pozwala w trakcie przewozów pasażerskich rozwijać prędkość do 460 km/h, a do 350 km/h rozpędza się w zaledwie dwie minuty.