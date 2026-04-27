Popularne aplikacje na telefonie dostaną nowe ikonki. Co się zmieni?

W skrócie Google wprowadzi nowe ikonki do swoich aplikacji na telefony, w tym Gmail, Dysk Google, Workspace, Meet, Chat, Kalendarz i Keep.

Nowe projekty ikonek są uproszczone, z bardziej zaokrąglonymi narożnikami i ograniczoną liczbą kolorów w niektórych aplikacjach.

Nie ma jeszcze oficjalnej daty wdrożenia, ale spekuluje się, że może to nastąpić wraz z premierą systemu Android 17.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Kto z nas nie ma na telefonie aplikacji Google? Na urządzeniach z Androidem są one preinstalowane, ale właściciele iPhone'ów również z nich korzystają. Już wkrótce czeka nas mała rewolucja, bo popularne programy dostaną nowe ikonki w ramach zmian, które zapowiedziano już w zeszłym roku.

Nowe ikonki aplikacji Google na telefon

Google zapowiedziało odświeżenie ikonek własnych aplikacji w zeszłym roku. Jednak do tej pory wdrożono je tylko dla kilku programów. Są to m.in. logo G z aplikacji Google, Mapy, Zdjęcia czy Gemini. Teraz przyszedł czas na zmiany dla pozostałych i choć jeszcze nie zobaczymy ich na własnych smartfonach, tak projektów nie dochowano w tajemnicy i te ujrzały światło dzienne już dziś.

Wgląd w nowe ikony popularnych aplikacji uzyskał serwis 9to5Google, który udostępnił je na własnej stronie. Wszystkie z nich widać niżej. Obejmują one odświeżony wygląd dla programów Gmail, Dysk Google, składników pakietu Workspace, Meet, Chat, Kalendarz czy Keep.

Nowe ikony aplikacji Google. 9to5google materiał zewnętrzny

Nowy design wpisuje się w to, co gigant z Mountain View zapowiedział już wcześniej. Ikony aplikacji są prostsze i poszczególne symbole mają bardziej zaokrąglone narożniki. Serwis źródłowy twierdzi, że ma to lepiej nawiązywać do funkcji, które oparte są na sztucznej inteligencji.

W przypadku niektórych ikon zrezygnowano z wielu kolorów i postawiono na wygląd oparty na jednej barwie, ewentualnie w różnych odcieniach. Widać to na przykładzie aplikacji Chat, Meet czy Kalendarz.

Nowe ikony aplikacji Google mogą pojawić się z systemem Android 17

Na razie nie wiadomo, kiedy Google planuje wprowadzić te ikony u wszystkich użytkowników, ale można podejrzewać, że może zbiec się to z premierą systemu operacyjnego Android 17. Jak dobrze wiemy, prace nad nim dobiegają końca i testerzy niedawno dostali czwartą betę. Gigant pomału finalizuje oprogramowanie i jego debiut ma odbyć się jeszcze w tym kwartale 2026 r.

Przed nami także majowa konferencja Google I/O, która też może być dobrą okazją do zaprezentowania nowości w popularnych aplikacjach, a przy okazji także nowych ikonek.

