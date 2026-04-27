Popularne aplikacje na telefonie dostaną nowe ikonki. Co się zmieni?
Aplikacje Google ma na telefonie prawie każdy. Już wkrótce czekają je zmiany. Gigant z Mountain View po raz kolejny odświeży ich ikonki. W drodze są nowe znaki graficzne, które nie zostały dochowane w tajemnicy do premiery. Jak wyglądają nowe ikonki aplikacji Google na telefon?
W skrócie
- Google wprowadzi nowe ikonki do swoich aplikacji na telefony, w tym Gmail, Dysk Google, Workspace, Meet, Chat, Kalendarz i Keep.
- Nowe projekty ikonek są uproszczone, z bardziej zaokrąglonymi narożnikami i ograniczoną liczbą kolorów w niektórych aplikacjach.
- Nie ma jeszcze oficjalnej daty wdrożenia, ale spekuluje się, że może to nastąpić wraz z premierą systemu Android 17.
Kto z nas nie ma na telefonie aplikacji Google? Na urządzeniach z Androidem są one preinstalowane, ale właściciele iPhone'ów również z nich korzystają. Już wkrótce czeka nas mała rewolucja, bo popularne programy dostaną nowe ikonki w ramach zmian, które zapowiedziano już w zeszłym roku.
Nowe ikonki aplikacji Google na telefon
Google zapowiedziało odświeżenie ikonek własnych aplikacji w zeszłym roku. Jednak do tej pory wdrożono je tylko dla kilku programów. Są to m.in. logo G z aplikacji Google, Mapy, Zdjęcia czy Gemini. Teraz przyszedł czas na zmiany dla pozostałych i choć jeszcze nie zobaczymy ich na własnych smartfonach, tak projektów nie dochowano w tajemnicy i te ujrzały światło dzienne już dziś.
Wgląd w nowe ikony popularnych aplikacji uzyskał serwis 9to5Google, który udostępnił je na własnej stronie. Wszystkie z nich widać niżej. Obejmują one odświeżony wygląd dla programów Gmail, Dysk Google, składników pakietu Workspace, Meet, Chat, Kalendarz czy Keep.
Nowy design wpisuje się w to, co gigant z Mountain View zapowiedział już wcześniej. Ikony aplikacji są prostsze i poszczególne symbole mają bardziej zaokrąglone narożniki. Serwis źródłowy twierdzi, że ma to lepiej nawiązywać do funkcji, które oparte są na sztucznej inteligencji.
W przypadku niektórych ikon zrezygnowano z wielu kolorów i postawiono na wygląd oparty na jednej barwie, ewentualnie w różnych odcieniach. Widać to na przykładzie aplikacji Chat, Meet czy Kalendarz.
Nowe ikony aplikacji Google mogą pojawić się z systemem Android 17
Na razie nie wiadomo, kiedy Google planuje wprowadzić te ikony u wszystkich użytkowników, ale można podejrzewać, że może zbiec się to z premierą systemu operacyjnego Android 17. Jak dobrze wiemy, prace nad nim dobiegają końca i testerzy niedawno dostali czwartą betę. Gigant pomału finalizuje oprogramowanie i jego debiut ma odbyć się jeszcze w tym kwartale 2026 r.
Przed nami także majowa konferencja Google I/O, która też może być dobrą okazją do zaprezentowania nowości w popularnych aplikacjach, a przy okazji także nowych ikonek.