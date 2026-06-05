Port Polska to ogromne lotnisko, które wybuduje CPK. Plan projektu zakłada gotowość już w pierwszej połowie przyszłej dekady. Jacy przewoźnicy będą obsługiwani przez największy port lotniczy w Polsce? Okazuje się, że skorzystają z niego także tańsze linie czy operatorzy czarterowi.

Port Polska przejmie ruch pasażerski z Lotniska Chopina

Początkowy plan związany z największym lotniskiem w Polsce zakładał przede wszystkim skoncentrowanie się na ruchu tradycyjnym oraz przesiadkowym. Natomiast operacje związane z tańszymi lotami miałyby zostać przesunięte do innych portów lotniczych w regionie. Nowe informacje na ten temat uzyskał serwis rynek-lotniczy.pl.

Z informacji przekazanych przez serwis źródłowy wynika, że po uruchomieniu Port Polska dojdzie do wygaszania ruchu cywilnego na Lotnisku Chopina. Co ciekawe, dotyczy to także przewoźników niskokosztowych.

Zgodnie z prognozami ruchu lotniczego zakładamy, że w momencie uruchomienia nowego lotniska i tym samym zakończenia obsługi ruchu cywilnego przez Lotnisko Chopina, przewoźnicy sieciowi, jak również niskokosztowi i czarterowi przeniosą się na nowe lotnisko budowane w ramach programu inwestycyjnego Port Polska

Plan operacyjny nowego lotniska zakłada, że około 60 proc. slotów przypadnie Polskim Liniom Lotniczym LOT. Mimo to budowana infrastruktura ma być gotowa także na obsługę przewoźników "budżetowo-wakacyjnych". Co to oznacza w praktyce?

Lotnisko Port Polska obsłuży tanie linie i operatorów czarterowych

Port Polska ma być gotowy również do obsługi samolotów tanich linii lotniczych oraz operatorów czarterowych. Będzie to miało przede wszystkim wielkie znaczenie w sezonie wakacyjnym, kiedy to Polacy częściej wybierają się w inne regiony.

Oczywiście proces przenoszenia przewoźników z dotychczasowych lotnisk nie nastąpi od razu. Ma to odbywać się etapami i zostanie rozłożone w czasie. Szczegółowe harmonogramy zostaną nakreślone w ramach strategii ORAT (Operational Readiness and Airport Transfer).

Nowe lotnisko będzie dostępne dla wszystkich rodzajów przewoźników. Oferta operacyjna będzie elastyczna i dostosowana do różnych modeli biznesowych - zarówno linii tradycyjnych, jak i niskokosztowych oraz czarterowych - przy zachowaniu równych i niedyskryminacyjnych zasad dostępu do infrastruktury

Dotyczy to również terminalu, który ma zostać zaprojektowany z myślą o różnych grupach operatorów. Także tych niskokosztowych. Duże znaczenie w całej inwestycji ma odegrać automatyzacja, co ułatwi odprawianie wielu pasażerów jednocześnie.





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