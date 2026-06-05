Port Polska dla wszystkich. Lotnisko obsłuży tanie linie i czartery

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Port Polska to największe lotnisko w kraju, które powstanie za kilka lat. Większość slotów w tym porcie lotniczym przypadnie LOT-owi. Co nie zmienia faktu, że z infrastruktury skorzystają także inni przewoźnicy. Lotnisko Port Polska ma obsługiwać także tanie linie oraz operatorów czarterowych.

Widok terminalu lotniska Port Polska, obsługującego tanie linie i operatorów czarterowych
Lotnisko Port Polska otworzy się na cały rynek. Tanie linie i czartery.materiały prasowe

Port Polska to ogromne lotnisko, które wybuduje CPK. Plan projektu zakłada gotowość już w pierwszej połowie przyszłej dekady. Jacy przewoźnicy będą obsługiwani przez największy port lotniczy w Polsce? Okazuje się, że skorzystają z niego także tańsze linie czy operatorzy czarterowi.

Port Polska przejmie ruch pasażerski z Lotniska Chopina

Początkowy plan związany z największym lotniskiem w Polsce zakładał przede wszystkim skoncentrowanie się na ruchu tradycyjnym oraz przesiadkowym. Natomiast operacje związane z tańszymi lotami miałyby zostać przesunięte do innych portów lotniczych w regionie. Nowe informacje na ten temat uzyskał serwis rynek-lotniczy.pl.

Z informacji przekazanych przez serwis źródłowy wynika, że po uruchomieniu Port Polska dojdzie do wygaszania ruchu cywilnego na Lotnisku Chopina. Co ciekawe, dotyczy to także przewoźników niskokosztowych.

Zgodnie z prognozami ruchu lotniczego zakładamy, że w momencie uruchomienia nowego lotniska i tym samym zakończenia obsługi ruchu cywilnego przez Lotnisko Chopina, przewoźnicy sieciowi, jak również niskokosztowi i czarterowi przeniosą się na nowe lotnisko budowane w ramach programu inwestycyjnego Port Polska
czytamy w wypowiedzi przedstawicieli Port Polska cytowanej przez rynek-lotniczy.pl.

Plan operacyjny nowego lotniska zakłada, że około 60 proc. slotów przypadnie Polskim Liniom Lotniczym LOT. Mimo to budowana infrastruktura ma być gotowa także na obsługę przewoźników "budżetowo-wakacyjnych". Co to oznacza w praktyce?

Lotnisko Port Polska obsłuży tanie linie i operatorów czarterowych

Port Polska ma być gotowy również do obsługi samolotów tanich linii lotniczych oraz operatorów czarterowych. Będzie to miało przede wszystkim wielkie znaczenie w sezonie wakacyjnym, kiedy to Polacy częściej wybierają się w inne regiony.

Oczywiście proces przenoszenia przewoźników z dotychczasowych lotnisk nie nastąpi od razu. Ma to odbywać się etapami i zostanie rozłożone w czasie. Szczegółowe harmonogramy zostaną nakreślone w ramach strategii ORAT (Operational Readiness and Airport Transfer).

Nowe lotnisko będzie dostępne dla wszystkich rodzajów przewoźników. Oferta operacyjna będzie elastyczna i dostosowana do różnych modeli biznesowych - zarówno linii tradycyjnych, jak i niskokosztowych oraz czarterowych - przy zachowaniu równych i niedyskryminacyjnych zasad dostępu do infrastruktury
dodaje Port Polska.

Dotyczy to również terminalu, który ma zostać zaprojektowany z myślą o różnych grupach operatorów. Także tych niskokosztowych. Duże znaczenie w całej inwestycji ma odegrać automatyzacja, co ułatwi odprawianie wielu pasażerów jednocześnie.

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Dawid Długosz
Dawid Długosz


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