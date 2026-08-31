Port Polska dostanie własny komisariat policji. CPK udostępnia wizualizacje

W skrócie CPK udostępniło wizualizacje komisariatu policji, który powstanie na terenie lotniska Port Polska i będzie obsługiwał zarówno strefę ogólnodostępną, jak i lotniczą.

Projektowanie obiektu powierzono konsorcjum firm Kallan i WLC Inżynierowie w ramach kontraktu o wartości 3,6 mln zł, który podpisano w czerwcu 2025 roku.

Pierwsze prace budowlane przy lotnisku Port Polska, obejmujące między innymi wbijanie pali pod terminal i dworzec kolejowy, zaplanowano na wrzesień 2026 roku.

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Port Polska to na razie mnóstwo projektów. To bardzo skomplikowane przedsięwzięcie. Pod nowym lotniskiem znajdzie się tunel kolejowy z peronami, gdzie będą dojeżdżać pociągi pasażerskie. W zeszłym tygodniu CPK zaprezentowało wizualizacje kolejnego elementu planowanej infrastruktury.

CPK prezentuje wizualizacje komisariatu policji na lotnisku Port Polska

Nowe lotnisko wymaga dostępności służb, również dbających o bezpieczeństwo. Dlatego na terenie Portu Polska znajdzie się także komisariat policji, który będzie bazą dla funkcjonariuszy.

Na terenie lotniska Port Polska powstanie dedykowany komisariat policji. Port Polska materiały prasowe

CPK zaprezentowało wizualizacje projektu. Dokumentację budynku opracowuje konsorcjum firm Kallan z Warszawy i WLC Inżynierowie z Krakowa. Dotyczy to również stosowanych pozwoleń na budowę. Koszt tych prac to 3,6 mln zł netto.

Komisariat Policji znajdujący się na terenie lotniska Port Polska będzie zapleczem dla funkcjonariuszy, którzy mają obsługiwać obie strefy. Pierwszą jest landside, czyli ogólnodostępna. Drugą stanowi airside związaną bezpośrednio z operacjami lotniczymi.

Komisariat policji, który zostanie zbudowany na terenie lotniska Port Polska. Port Polska materiały prasowe

Przetarg na opracowanie tego elementu infrastruktury lotniska rozpoczął się w lutym 2025 r. Umowa została podpisana w czerwcu tego samego roku. Dokumentacja projektowa komisariatu jest realizowana w ramach umów programu Obiektów Wspierających Lotnisko.

Budowa lotniska Port Polska rusza we wrześniu

Port Polska to ogromna inwestycja, której realizacja potrwa kilka lat. Pierwsze prace budowlane mają rozpocząć się już we wrześniu 2026 r. Obejmują m.in. wbicie pierwszych pali i kolumn pod terminal oraz dworzec kolejowy.

Do końca 2026 r. i w przyszłym roku mają odbyć się intensywne prace przygotowawcze oraz wykonywanie głębszych wykopów. Oddanie Portu Polska obecnie planowane jest na koniec 2032 r. Wtedy ma być gotowy także pierwszy odcinek nowej linii kolejowej Y, która docelowo połączy cztery z pięciu największych miast w kraju i ułatwi bezpośredni dojazd do lotniska.



