Postawili kolejne "wieże rozpaczy". Już ponad 50 chroni rezydencję Putina

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Wokół rezydencji Władimira Putina w Wałdaju pojawił się kolejny pierścień obrony przeciwlotniczej. Jak pokazuje analiza zdjęć satelitarnych, w ostatnich miesiącach pojawiło się tam ponad 15 nowych konstrukcji, więc łączna liczba "wież rozpaczy" przekroczyła już 50 sztuk.

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Wieża obrony przeciwlotniczej w pobliżu rezydencji Putina oraz mapa z rozmieszczeniem stanowisk w okolicach Wałdaju
Putin otacza swoją rezydencję kolejnym pierścieniem obrony. Łącznie ponad 50 stanowiskRadio Swobodadomena publiczna

Dosłownie kilka dni temu pisaliśmy, że ukraińskie drony dalekiego zasięgu są tak dużym zagrożeniem dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, że Moskwa nie ustaje w wysiłkach, by jak najlepiej zabezpieczyć strategiczne obiekty. Jak choćby Specjalna Strefa Ekonomiczna Ałabuga w Tatarstanie, gdzie produkowane są lokalne odpowiedniki irańskich Shahedów, czyli drony Gierań.

Już w ubiegłym roku w sieci pojawiły się doniesieniach o "wieżach rozpaczy" (jak nazywają je ukraińscy żołnierze), czyli konstrukcjach wyposażonych w moduły obrony powietrznej Tor/Pancyr. Teraz zaś docierają do nas informacje o kolejnych rozwiązaniach, i tak według ustaleń rosyjskiej redakcji Radia Swoboda wokół zakładów utworzono już 33 takie stanowiska obrony powietrznej, a do tego wprowadzono konstrukcje umożliwiające rozciąganie siatek antydronowych nad budynkami produkcyjnymi.

Tak się chroni Putin

Dziś dowiadujemy się z kolei, że podobną rozbudowę można dostrzec wokół rezydencji Władimira Putina w Wałdaju. Jak wynika z analizy zdjęć satelitarnych przeprowadzonej przez Radio Swoboda i analityka OSINT kryjącego się za pseudonimem @jembob, na miejscu pojawiło się ponad 15 nowych wież, które mogą służyć do rozmieszczenia rosyjskich zestawów rakietowych. Tym samym łączna liczba stanowisk w promieniu 50 km od posiadłości przekroczyła już 50.

Nowe konstrukcje tworzą kolejny, zewnętrzny pierścień obrony, rozbudowywany przede wszystkim na południe od rezydencji, czyli po stronie zwróconej w kierunku Ukrainy. Jak ustalili dziennikarze, na wieżach mogą zostać rozmieszczone systemy przeciwlotnicze Pancyr lub Tor.

Obrona obejmuje bazę lotniczą i tajne laboratorium

Nowy pierścień rozciąga się w pobliżu bazy lotniczej Chotiłowo, wykorzystywanej przez Putina jako alternatywne miejsce lądowania. Z rezydencją w Wałdaju łączy ją specjalnie wybudowana linia kolejowa.

Kolejne stanowiska powstały w pobliżu zbiornika Wyszniewołockiego. Na wyspie Lisij, położonej na jego wodach, rosyjskie wojsko zbudowało kompleks laboratoryjny, który - według wcześniejszego śledztwa Radia Swoboda - może być związany z rosyjskim programem broni biologicznej. Na początku września, mniej więcej w czasie publikacji materiału o laboratorium, rozpoczęto tam budowę dwóch wież obrony przeciwlotniczej.

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Rosjanie budują "wieże rozpaczy" wokół rezydencji Putina

Daniel Górecki
Daniel Górecki

Ponad 50 stanowisk wokół rezydencji Putina

Skala zabezpieczeń robi wrażenie zwłaszcza w zestawieniu z liczbą mieszkańców chronionego obszaru. Według ustaleń Radia Swoboda wokół Wałdaju znajduje się obecnie ponad 50 stanowisk obrony przeciwlotniczej, które chronią mniej niż 100 tys. osób. Tymczasem w Moskwie i obwodzie moskiewskim, gdzie mieszka ponad 20 mln ludzi, podobnych konstrukcji jest 98.

Rozbudowa obrony wokół posiadłości nabrała tempa po tym, jak w styczniu rosyjskie władze oskarżyły Ukrainę o próbę zaatakowania rezydencji dronami. Kijów odrzucił te zarzuty, a wątpliwości co do przebiegu zdarzenia zgłaszali również niezależni eksperci i amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza.

Tak wyglądał największy dom w Pompejach. To rezydencja zamożnego sędziego© 2026 Associated Press
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