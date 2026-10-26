Dosłownie kilka dni temu pisaliśmy, że ukraińskie drony dalekiego zasięgu są tak dużym zagrożeniem dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, że Moskwa nie ustaje w wysiłkach, by jak najlepiej zabezpieczyć strategiczne obiekty. Jak choćby Specjalna Strefa Ekonomiczna Ałabuga w Tatarstanie, gdzie produkowane są lokalne odpowiedniki irańskich Shahedów, czyli drony Gierań.

Już w ubiegłym roku w sieci pojawiły się doniesieniach o "wieżach rozpaczy" (jak nazywają je ukraińscy żołnierze), czyli konstrukcjach wyposażonych w moduły obrony powietrznej Tor/Pancyr. Teraz zaś docierają do nas informacje o kolejnych rozwiązaniach, i tak według ustaleń rosyjskiej redakcji Radia Swoboda wokół zakładów utworzono już 33 takie stanowiska obrony powietrznej, a do tego wprowadzono konstrukcje umożliwiające rozciąganie siatek antydronowych nad budynkami produkcyjnymi.

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Tak się chroni Putin

Dziś dowiadujemy się z kolei, że podobną rozbudowę można dostrzec wokół rezydencji Władimira Putina w Wałdaju. Jak wynika z analizy zdjęć satelitarnych przeprowadzonej przez Radio Swoboda i analityka OSINT kryjącego się za pseudonimem @jembob, na miejscu pojawiło się ponad 15 nowych wież, które mogą służyć do rozmieszczenia rosyjskich zestawów rakietowych. Tym samym łączna liczba stanowisk w promieniu 50 km od posiadłości przekroczyła już 50.

Nowe konstrukcje tworzą kolejny, zewnętrzny pierścień obrony, rozbudowywany przede wszystkim na południe od rezydencji, czyli po stronie zwróconej w kierunku Ukrainy. Jak ustalili dziennikarze, na wieżach mogą zostać rozmieszczone systemy przeciwlotnicze Pancyr lub Tor.

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Obrona obejmuje bazę lotniczą i tajne laboratorium

Nowy pierścień rozciąga się w pobliżu bazy lotniczej Chotiłowo, wykorzystywanej przez Putina jako alternatywne miejsce lądowania. Z rezydencją w Wałdaju łączy ją specjalnie wybudowana linia kolejowa.

Kolejne stanowiska powstały w pobliżu zbiornika Wyszniewołockiego. Na wyspie Lisij, położonej na jego wodach, rosyjskie wojsko zbudowało kompleks laboratoryjny, który - według wcześniejszego śledztwa Radia Swoboda - może być związany z rosyjskim programem broni biologicznej. Na początku września, mniej więcej w czasie publikacji materiału o laboratorium, rozpoczęto tam budowę dwóch wież obrony przeciwlotniczej.

Ponad 50 stanowisk wokół rezydencji Putina

Skala zabezpieczeń robi wrażenie zwłaszcza w zestawieniu z liczbą mieszkańców chronionego obszaru. Według ustaleń Radia Swoboda wokół Wałdaju znajduje się obecnie ponad 50 stanowisk obrony przeciwlotniczej, które chronią mniej niż 100 tys. osób. Tymczasem w Moskwie i obwodzie moskiewskim, gdzie mieszka ponad 20 mln ludzi, podobnych konstrukcji jest 98.

Rozbudowa obrony wokół posiadłości nabrała tempa po tym, jak w styczniu rosyjskie władze oskarżyły Ukrainę o próbę zaatakowania rezydencji dronami. Kijów odrzucił te zarzuty, a wątpliwości co do przebiegu zdarzenia zgłaszali również niezależni eksperci i amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza.