W skrócie W Iowa przeprowadzono kontrolowaną detonację 4,5 tony azydku ołowiu, co wywołało obawy mieszkańców oraz spory sądowe dotyczące bezpieczeństwa operacji.

Azydek ołowiu jest materiałem wybuchowym inicjującym, który z czasem stał się niestabilny, co uniemożliwiło jego bezpieczne przeniesienie z zakładu amunicyjnego.

Po wybuchu trwają badania gleby, wody i pyłu, aby sprawdzić, czy toksyczny ołów nie przedostał się do środowiska i nie stanowi zagrożenia dla lokalnej społeczności.

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Na terenie zakładu amunicyjnego w Iowa w środę przeprowadzono kontrowersyjną detonację starego zapasu niebezpiecznej substancji. Po wybuchu nad okolicą unosiły się chmury pyłu, a część mieszkańców wcześniej opuściła domy lub dostała zalecenie pozostania w środku. Wieczorem służby ogłosiły, że można wrócić do normalnych aktywności. Trwa sprawdzanie, czy do środowiska przedostał się ołów.

Niebezpieczny zapas azydku ołowiu

W instalacji Iowa Army Ammunition Plant w pobliżu Middletown znajdowało się około 4,5 tony azydku ołowiu. Materiał przechowywano od lat w beczkach, ale wiosną zauważono na ich powierzchni kryształki. Z czasem stan substancji i pojemników wzbudził obawy, że nie da się już bezpiecznie przenieść ani otworzyć zapasu. Władze uznały, że sytuacja stwarza ryzyko przypadkowego wybuchu, i zdecydowały o jego kontrolowanym zniszczeniu na miejscu. Plan wywołał protesty mieszkańców oraz spór sądowy.

Co to jest azydek ołowiu?

Azydek ołowiu (Pb(N₃)₂) to związek, jak sama nazwa wskazuje, ołowiu i azotu. Jest tzw. materiałem wybuchowym inicjującym, czyli takim, który łatwo reaguje na bodźce i służy do zapoczątkowania eksplozji większego, mniej wrażliwego ładunku. W wojskowej amunicji wykorzystywano go m.in. w zapalnikach i detonatorach. Nie potrzeba go wiele, żeby spełniał swoją rolę, dlatego przechowuje się go w niewielkich ilościach.

Tyle że jego właściwości są jednocześnie największą zaletą i problemem. Azydek ołowiu jest wrażliwy na uderzenia, tarcie i wysoką temperaturę. Z wiekiem albo wskutek nieodpowiednich warunków magazynowania może stać się jeszcze trudniejszy w bezpiecznej obsłudze. W Iowa w USA, gdzie znajdował się stary zapas tego materiału, zauważono w tym roku kryształki na zewnętrznych powierzchniach pojemników. Władze uznały, że nie można bezpiecznie ich otwierać ani przemieszczać.

Ołów pozostaje zagrożeniem po eksplozji

Samo zniszczenie materiału wybuchowego nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów. Azydek ołowiu zawiera toksyczny metal, który po detonacji może trafić do środowiska w postaci drobnych cząstek. Ołów jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci, a narażenie może szkodzić rozwijającemu się układowi nerwowemu. Nie ma uznanej bezpiecznej dawki ołowiu, dlatego nawet gdy pomiary powietrza po eksplozji nie wykazują jego obecności, konieczne pozostają badania gleby, pyłu i wody.

Wstępne pomiary powietrza po wybuchu nie wykazały obecności ołowiu, jednak eksperci podkreślają, że potrzebne są również badania gleby, pyłu, powierzchni i wody. Dopiero ich wyniki pozwolą ocenić, czy detonacja pozostawiła po sobie zagrożenie dla mieszkańców i okolicznych gospodarstw.



