Potężna eksplozja w SpaceX. Jak to wpłynie na testy rakiety Starship?

W skrócie W placówce SpaceX w McGregor w Teksasie podczas testów eksplodował silnik Raptor 3 przeznaczony do rakiety Starship V3.

Pożar wywołany przez eksplozję może mieć wpływ na testy Starshipa, które już wcześniej były opóźnione, ale brak jest na ten temat konkretnych informacji.

NASA obserwuje postępy prac nad rakietą Starship, ponieważ jej specjalna wersja ma służyć jako lądownik programu Artemis.

SpaceX szykuje się obecnie do pierwszego lotu wielkiej rakiety Starship w wersji V3. Będzie ona nie tylko większa od dwóch poprzednich konstrukcji, ale otrzyma też nowe i potężniejsze silniki Raptor 3. Jeden z nich ostatnio eksplodował.

Eksplozja silnika Raptor w placówce SpaceX w Teksasie

Do spektakularnej eksplozji doszło w placówce SpaceX w McGregor w Teksasie. Wybuch miał miejsce w trakcie testów jednego z silników Raptor 3, które mają trafić do nowego Starshipa.

Eksplozja była wielka i ostatecznie wywołała pożar w placówce w McGregor. Była to druga próba konkretnego silnika tego dnia i tym razem zakończyła się niepowodzeniem. Nie wiadomo, jak to może przełożyć się na dalsze prace nad wielką rakietą.

Raptor 3 to potężniejszy silnik na ciekły metan z ciekłym tlenem w roli utleniacza, który generuje ciąg około 2,75 mln N. To blisko o 0,5 mln więcej względem Raptora 2, a docelowo SpaceX chce zbliżyć się do wartości 3 mln N. To pozwoli Starshipowi na wynoszenie ładunków w kosmos ważących nawet ponad 100 ton.

Kiedy pierwszy lot rakiety Starship V3?

Czy wspomniana eksplozja wpłynie na testy nowego Starshipa V3? Tego na razie nie wiadomo, ale SpaceX i tak boryka się z opóźnieniami. Konstrukcja ciągle nie jest gotowa do startu i w Starbase w teksańskim Boca Chica dopiero trwają przygotowania do misji.

Elon Musk wierzy, że SpaceX po raz pierwszy wystrzeli rakietę Starship V3 w kosmos jeszcze w maju. Jednak niezależni eksperci twierdzą, że raczej nie nastąpi to przed czerwcem.

Starship V3 to jeszcze większa konstrukcja od tych, których starty mogliśmy podziwiać w ostatnich latach. Otrzyma wyższy pierwszy stopień Super Heavy ze wspomnianymi silnikami Raptor 3. Całość ma około 124 metrów wysokości.

Rozwój rakiety Starship pod czujnym okiem NASA

Warto dodać, że postępom prac nad Starshipem czujnie przygląda się NASA. Co nie powinno dziwić, bo specjalna wersja drugiego stopnia rakiety została wybrana przez agencję w roli księżycowego lądownika dla programu Artemis.

SpaceX nie dotrzymuje jednak terminów i kolejne testy przeciągają się w czasie. Dotyczy to m.in. prób związanych z tankowaniem statku na orbicie okołoziemskiej, bez czego nie poleci on na Księżyc.

