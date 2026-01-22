Firma Stadler rozpoczęła proces homologacji w Polsce kolejnego pojazdu. Tym razem jest to potężna lokomotywa hybrydowa EURO 9000. W swojej klasie jest to najsilniejsza maszyna tego typu produkowana w Europie. Gdzie jest testowana i czym się wyróżnia?

Lokomotywa hybrydowa Stadler EURO 9000 na testach w Żmigrodzie

Pojazd pojawił się na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie. Tym samym, gdzie kilka miesięcy temu dostrzeżono superszybki pociąg z Niemiec ICE 3 Neo czy ostatnio nowy wagon dla PKP Intercity. Stadler rozpoczyna w ten sposób proces homologacji lokomotywy EURO 9000 na naszym rynku.

EURO 9000 to największa jednoczłonowa, wielosystemowa lokomotywa hybrydowa z wszystkich, które produkowane są w Europie. Pojazd został wcześniej dopuszczony do eksploatacji m.in. w Austrii, Belgii, Niemczech czy Włoszech. Teraz jest testowany z myślą o certyfikacji dla sieci PKP PLK.

Rozpoczęcie testów EURO 9000 w Polsce to dla nas ważny moment. To pojazd, który wyznacza nowy standard mocy, elastyczności i bezpieczeństwa w europejskim transporcie kolejowym

"Dopuszczenie EURO 9000 do eksploatacji na sieci PKP PLK pozwoli klientom w Polsce i regionie korzystać z najbardziej zaawansowanej technologicznie lokomotywy w swojej klasie" - dodaje Janusz Kućmin.

Model 9000 to jedna z kilku lokomotyw Stadlera z rodziny EURO. Wśród nich są także pojazdy hybrydowe EURO DUAL, wielosystemowe elektryczne EURO 6000 czy spalinowe EURO 4001.

Lokomotywa EURO 9000 pojedzie tam, gdzie inne nie mogą

EURO 9000 to potężna lokomotywa sześcioosiowa, którą zbudowano z myślą o ciągnięciu dużych składów w różnych warunkach. Stadler umieścił w niej czterosystemowe zasilanie z sieci trakcyjnej (1,5, 3, 15 i 25 kV DC). Następnie mamy dwa silniki spalinowe o łącznej mocy 1900 kW, co umożliwia jazdę na odcinkach niezelektryfikowanych.

Lokomotywa Stadlera w przypadku zasilania z sieci osiąga moc maksymalną 9 MW i spełnia wymagania stawiane pojazdom Dual Use. EURO 9000 może rozwijać prędkość do 120 km/h, choć zaprojektowano ją dla jeszcze większych wartości (do 160 km/h). Siła trakcyjna przy rozruchu to 500 kN dla każdego systemu zasilania.

Proces certyfikacji EURO 9000 na torach w Polsce trochę pewnie potrwa, ale za jakiś czas lokomotywa może zacząć pojawiać się na rodzimych torach wraz z wagonami. Jest to kwestią czasu.

"Wydarzenia": Mikrocity w Lublinie. W Polsce powstaje rekordowa makieta Polsat News