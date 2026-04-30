Potężna rakieta SpaceX znowu poleciała w kosmos. Po 18 miesiącach przerwy

W skrócie Rakieta Falcon Heavy po 18 miesiącach przerwy wyniosła na orbitę satelitę ViaSat-3 F3.

Dwa boczne boostery zostały odzyskane, a główny stopień wpadł do oceanu.

SpaceX przygotowuje się do pierwszego lotu rakiety Starship V3, planowanego na maj.

Największą rakietą SpaceX wkrótce będzie Starship, ale ta konstrukcja nie jest gotowa i znajduje się od kilku lat na etapie testów. Wśród rakiet operacyjnych firmy Elona Muska najpotężniejszą pozostaje Falcon Heavy, który w środę ponownie poleciał w kosmos.

Pierwsza misja rakiety Falcon Heavy od półtora roku

Falcon Heavy to wielka rakieta SpaceX, która w zasadzie składa się z trzech połączonych boosterów Falconów 9. Konstrukcja odbyła pierwszy lot w lutym 2018 r., ale firma Elona Muska nie sięga po to rozwiązanie zbyt często. W środę odbyła się kolejna misja i nastąpiło to po aż 18 miesiącach przerwy.

Rakieta Falcon Heavy została wystrzelona w środę z Centrum Kosmicznego im. Johna F. Kennedy'ego agencji NASA na Florydzie. Celem misji było wyniesienie na orbitę wielkiego satelity komunikacyjnego ViaSat-3 F3, który waży aż sześć ton.

Misja zakończyła się sukcesem i SpaceX zdołało nawet odzyskać dwa boczne boostery, które wróciły na Ziemię po około 8 minutach od startu. Następnie wylądowały na specjalnych stanowiskach. Główny stopień po locie z satelitą wpadł do oceanu.

Falcon Heavy, choć ma już blisko dekadę, tak do tej pory został wykorzystany tylko w 12 misjach i wszystkie z nich zakończyły się sukcesem. W przypadku lotów na niską orbitę okołoziemską jest w stanie teoretycznie wynosić ładunki o masie blisko 64 ton.

SpaceX szykuje się do pierwszego lotu rakiety Starship V3

Przed SpaceX jest inna ważna misja. To pierwszy lot rakiety Starship V3, czyli nowej wersji potężnej konstrukcji, nad którą prace trwają od kilku lat. Start powinien odbyć się jeszcze w maju.

Starship V3 dostał jeszcze większy pierwszy stopień Super Heavy i całość ma wysokość około 124 metrów. SpaceX umieściło nowe silniki Raptor 3, które zapewnią jeszcze większy ciąg i teoretyczną możliwość wynoszenia w kosmos ładunków o masie przekraczającej 100 ton.

Będzie to już dwunastu próba lotu orbitalnego z wykorzystaniem Starshipa (pierwsza wersji V3) i te dotychczasowe kończyły się z różnym efektem. Ostatnie dwie misje SpaceX zalicza do sukcesów, ale przed firmą jest jeszcze sporo prac.

