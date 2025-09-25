To bardzo ważne i korzystane dla Estonii ogłoszenie padło z ust włoskiego ministra obrony Guido Crosetto, który podkreślił, że przedłużenie obecności SAMP/T oraz samolotów radarowych CAEW (Conformal Airborne Early Warning) jest kluczowym wkładem Włoch w zbiorową obronę NATO. Decyzja została podjęta po incydencie z rosyjskimi MiG-31, które w minionym tygodniu wleciały w estońską przestrzeń powietrzną, co uznano za prowokację testującą jedność Sojuszu.

Systemy SAMP/T zostały początkowo rozmieszczone w Estonii latem 2025 roku, w ramach misji wzmocnionej ochrony powietrznej na wschodniej flance. Ich baza znajduje się w Amari, na północ od Tallina, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy z obwodem leningradzkim Rosji. Przedłużenie rotacji do wiosny 2026 roku oznacza, że włoskie siły zbrojne będą kontynuować operacje w warunkach wysokiej gotowości, monitorując potencjalne zagrożenia z kierunku wschodniego.

Systemy obrony SAMP/T pozostaną przy granicy z Rosją

SAMP/T to zaawansowany, mobilny system obrony powietrznej i przeciwrakietowej, opracowany wspólnie przez Francję i Włochy. Projekt rozpoczął się w latach 90. XX wieku w ramach europejskiej współpracy obronnej, z udziałem firm Eurosam (konsorcjum MBDA, Thales i Naval Group). System ten zastąpił starsze platformy, takie jak Hawk czy Crotale, i został wprowadzony do służby we francuskich siłach powietrznych oraz włoskiej armii na początku XXI wieku.

SAMP/T opiera się na rodzinie rakiet Aster, a mianowicie Aster 15 (do obrony krótkiego zasięgu) i Aster 30 (do długiego zasięgu), wystrzeliwanych pionowo z wyrzutni, co zapewnia szybką reakcję i elastyczność w warunkach bojowych. Kluczowe cechy systemu to zasięg do 120 km przeciwko celom aerodynamicznym i do 20 km wysokości, a w trybie antybalistycznym, do 600 km dla pocisków balistycznych krótkiego zasięgu.

SAMP/T świetnie radzą sobie z rosyjskimi rakietami

Jest skuteczny przeciwko samolotom bojowym, rakietom cruise, taktycznym pociskom balistycznym oraz bezzałogowcom, radząc sobie w środowiskach z silnymi zakłóceniami elektronicznymi. Cały zestaw, w tym radar wielozadaniowy Arabel, centrum dowodzenia i do sześciu wyrzutni z 8 rakietami każda, jest transportowany na ciężarówkach, co pozwala na szybkie przemieszczanie i jest w pełni zgodny ze standardami NATO.

Rozmieszczenie SAMP/T w Estonii jest częścią szerszej strategii NATO, znanej jako Enhanced Air Policing (eAP), mającej na celu odstraszanie potencjalnych agresorów na wschodniej granicy. Włochy, jako jeden z głównych sojuszników, zwiększają swój wkład, dostarczając również myśliwce F-35 i Eurofightery, co tworzy wielowarstwową osłonę powietrzną. Eksperci podkreślają, że system wypełnia lukę w europejskich zdolnościach antybalistycznych, szczególnie wobec rosyjskich Iskanderów, a jego modernizowana wersja SAMP/T NG wejdzie do służby w 2026 roku, oferując jeszcze większą odporność na zaawansowane zagrożenia.

***

