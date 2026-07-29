W skrócie Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nawiedziło prefekturę Kumamoto w Japonii, która jest kluczowym centrum produkcji półprzewodników.

Wstępne analizy wskazują, że wpływ kataklizmu na globalne łańcuchy dostaw chipów będzie ograniczony, ponieważ zakłady nie doznały poważnych uszkodzeń.

Lokalne fabryki, m.in. TSMC, Sony i Renesas Electronics, wstrzymały czasowo produkcję jedynie w ramach procedur bezpieczeństwa po wstrząsach.

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Japonia to kraj, który nieustannie nawiedzają trzęsienia ziemi. W tym tygodniu w prefekturze Kumamoto na wyspie Kiusiu doszło do kolejnych silnych wstrząsów, a region jest znaczącym centrum półprzewodników. Czy kataklizm wpłynie na łańcuchy dostaw?

Potężne trzęsienie ziemi w Japonii bez większego wpływu na dostawy chipów

W prefekturze Kumamoto zarejestrowano w tym tygodniu bardzo silne wstrząsy o magnitudzie 7,1. Analizy skutków kataklizmu podjął się 28 października chiński dziennik Shanghai Securities News. Po zebraniu odpowiednich informacji ustalono, że trzęsienie ziemi nie doprowadziło do żadnych poważnych uszkodzeń w zakładach produkcyjnych półprzewodników.

Analiza pozwoliła na przedstawienie stwierdzenia, że "obecnie panuje przekonanie, iż rzeczywisty wpływ trzęsienia ziemi na globalny łańcuch dostaw półprzewodników jest ograniczony".

Raporty zebrane do analizy po trzęsieniu ziemi wykazały, że nie odnotowano nie tylko większych zniszczeń w poszczególnych zakładach produkcyjnych, ale też ofiar w ludziach. Oczywiście produkcja została wstrzymana, ale wynikało to ze specjalnych procedur bezpieczeństwa, które są uruchamiane po wystąpieniu kataklizmu.

Kumamoto to japońskie centrum półprzewodników

Prefektura Kumamoto to japońskie zagłębie półprzewodników, gdzie własne zakłady mają różne firmy. Produkcją chipów zajmują się w tym regionie JASM, spółka joint venture tajwańskiego TSMC i lokalnych firm, takich jak Sony Semiconductor Manufacturing (SCK). Warto też wspomnieć o zakładzie Kawajiri firmy Renesas Electronics.

Ponadto w regionie produkuje się także sprzęt. W Kumamoto są zakłady Tokyo Electron (TEL) oraz RORZE na wyspie Kiusiu. W prefekturze prowadzona jest też produkcja materiałów i tutaj warto wymienić m.in. firmy Fujifilm, Tokyo Ohka Kogyo (TOK) i Taiyo Nippon Sanso.

Warto dodać, że region jest znany z trzęsień ziemi i część zakładów produkcyjnych wzmocniono już wcześniej. Niektóre z nich są w stanie wytrzymać wstrząsy o sile nawet 7 stopni w skali Richtera.



