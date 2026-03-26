Vectron to sztandarowa lokomotywa Siemens Mobility, która właśnie doczekała się nowej wersji. Jest nią model Dual Model z technologią opartą na akumulatorach. Pierwszym nabywcą pojazdu jest firma Akiem.

Lokomotywa Vectron Dual Model teraz z zasilaniem akumulatorowym

Siemens Mobility podpisało umowę z Akiem na zakup 80 nowych lokomotyw Vectron. W opcji podstawowej jest to 50 pojazdów (z możliwością rozszerzenia o kolejne 30). Wśród nich znajduje się nowy model Vectron Dual Mode z zasilaniem elektrycznym oraz akumulatorowym. Jakie korzyści płyną z takiego rozwiązania?

Nowa lokomotywa Vectron Dual Mode firmy Siemens Mobility oferuje możliwość wykorzystania w różnych scenariuszach. Pojazd jest nie tylko w stanie jeździć na torach z siecią trakcyjną, ale także na odcinkach niezelektryfikowanych.

Akiem ma otrzymać pierwsze nowe lokomotywy w latach 2029/2030. Następnie będzie mógł je leasingować na rynku. Pojazd będzie dostępny w różnych konfiguracjach z modułowym systemem akumulatorów trakcyjnych o pojemności do ponad 2 MWh. Lokomotywa została przystosowana do jazdy z prędkością 160 km/h oraz ma siłę pociągową na poziomie 300 kN i masę około 90 ton.

Nowa lokomotywa Vectron Siemens Mobility z myślą o dekarbonizacji kolei

Siemens Mobility chwali się, że nowy Vectron Dual Mode przyczyni się do dekarbonizacji kolei, a więc ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Vectron Dual Mode Electric/Battery zaspokoi większość potrzeb naszych klientów podczas eksploatacji na liniach niezelektryfikowanych, znacznie obniżając koszty eksploatacji w porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami rynkowymi, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2 i hałasu

Nowa wersja lokomotywy bazuje na sprawdzonej koncepcji Vectrona z podwójnym napędem, gdzie poza silnikiem elektrycznym w przeszłości wykorzystano również spalinowy. Natomiast wariant tylko z silnikiem diesla został zaprezentowany już w 2010 r. Wersja Dual Mode nie ma razie polskiej homologacji. Uzyskano ją na razie tylko w Niemczech i Austrii.

