O sprawie raportuje Zaufana Trzecia Strona. W kilkunastu systemach administracji publicznej zidentyfikowano poważną lukę, która pozwalała na uwierzytelnienie z pominięciem procesu logowania. Jak nietrudno się domyślić, to bardzo poważne uchybienie, które mogło doprowadzić do wycieków danych. Które usługi były zagrożone?

Systemy administracji publicznej zagrożone luką i potencjalne szkody

Serwis źródłowy wymienia następujące systemy, które były zagrożone występującą luką:

eZUS Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zus.pl)

systemy Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujące "Moduł Tożsamość" (m.in. e-Sąd w Lublinie, Krajowy Rejestr Zadłużonych)

Systemy korzystające z Usług Elektronicznych Ochrony Zdrowia (UEOZ)

e-Serwis Urzędu Dozoru Technicznego (eudt.gov.pl)

portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia (praca.gov.pl)

portal e-dokumenty - Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna (edokumenty.olsztyn.eu).

Dla użytkowników wspomnianych serwisów luka niosła ogromne zagrożenie związane z możliwością pozyskania danych osobowych, w tym numerów dowodów osobistych i adresów zamieszkania czy zameldowania. Następnie istniała możliwość uzyskania informacji o historii zatrudnienia oraz zarobkach, przeglądania spraw we wspomnianym e-Sądzie, wniosków o statusie bezrobotnego i innych.

Na czym polegał problem i jak można było obejść logowanie?

Wspomniane systemy miały lukę, która została zidentyfikowana kilka miesięcy temu. Miało to miejsce w styczniu 2026 r. Problem został zgłoszony m.in. do zespołu CERT Polska, gdzie następnie się nim zajęto. Na czym polegał problem?

Na skutek niedopatrzenia wymienione systemy w niedostatecznym stopniu sprawdzały, czy karta do podpisu kwalifikowanego została wydana przez uprawniony do tego podmiot. W efekcie możliwe było wystawianie fałszywych kart do podpisu kwalifikowanego na dane dowolnej osoby fizycznej, co umożliwiało zalogowanie się w imieniu tej osoby

W konsekwencji do wspomnianych systemów można było uzyskać dostęp z pominięciem uwierzytelniania oraz logowania. Jednak potencjalny haker musiałby dysponować imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ofiary.

Na szczęście problem został rozwiązany i wszystkie podatne systemy otrzymały już stosowną poprawkę, która usuwa lukę. Na razie nie ma informacji o tym, że w ten sposób udało się przeprowadzić jakieś skuteczne ataki.





