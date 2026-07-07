Poważny błąd w Windows 11. Znika nawet 500 GB miejsca na dysku

W skrócie
- W systemie Windows 11 występuje błąd, przez który ukryty plik tymczasowy CapabilityAccessManager.db-wal może rozrosnąć się do rozmiaru nawet 500 GB.
- Użytkownicy mogą sprawdzić rozmiar tego ukrytego pliku za pomocą zewnętrznych narzędzi takich jak TreeSize, WinDirStat lub WizTree.
- Microsoft opracował rozwiązanie tego problemu w aktualizacji KB5095093, która dla wszystkich użytkowników zostanie udostępniona 14 lipca, ale można ją pobrać już teraz jako opcjonalne uaktualnienie.
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Jeśli zauważyliście, że na dysku waszego komputera zaczyna brakować miejsca i nie jest to spowodowane waszymi plikami, to nie jesteście z tym problemem sami. Microsoft przyznał, że w Windows 11 jest błąd, który może doprowadzić nawet do utraty kilkuset GB miejsca. Czym to jest spowodowane?
Błąd w Windows 11 spowodowany przez niewidoczny plik
Winowajcą sytuacji jest plik o nazwie CapabilityAccessManager.db-wal. Jest to tymczasowy plik dziennika Write-Ahead tworzony przez usługę camsvc. Rejestruje on żądania aplikacji w tle dotyczące zasobów wrażliwych na prywatność (na przykład kamery czy mikrofonu).
Błąd zidentyfikowany w Windows 11 sprawia, że CapabilityAccessManager.db-wal może rozrastać się do bardzo wielkich rozmiarów. W ekstremalnych sytuacjach jest to nawet 500 GB.
Jak sprawdzić, czy problem dotyczy naszego komputera? Plik jest ukryty, a więc z poziomu ustawień systemu jego namierzenie nie jest możliwe. Można to jednak zrobić z wykorzystaniem narzędzi TreeSize, WinDirStat czy WizTree. Należy odszukać ten plik i następnie zweryfikować jego rozmiar.
Problemy z miejscem na dyskach w Windows 11 rozwiąże nadchodząca aktualizacja
Microsoft namierzył problem i opracował poprawkę dla Windows 11, która zostanie udostępniona wraz z aktualizacją KB5095093. W zasadzie to została ona już oddana w ręce wybranych użytkowników w wersji poglądowej w czerwcu. Jednak dla wszystkich zostanie udostępniona w ramach najbliższego Patch Tuesday, czyli we wtorek 14 lipca.
W oficjalnym wykazie zmian aktualizacji KB5095093 znajduje się następująca informacja.
Ta aktualizacja poprawia wykorzystanie miejsca na dysku dla pliku CapabilityAccessManager.db-wal
Co ciekawe, błąd ten istnieje od dawna. Pierwsze raporty na temat rozrastającego się pliku CapabilityAccessManager.db-wal pochodzą sprzed około roku. Pozostaje wierzyć, że wraz z lipcową aktualizacją problemy z nim zostaną zażegnane raz na zawsze. Jeśli nie chcecie czekać do kolejnego wtorku, to patch KB5095093 można pobrać już teraz. Jest to możliwe z poziomu Windows Update, w ramach dostępu do opcjonalnych aktualizacji.