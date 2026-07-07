Poważny błąd w Windows 11. Znika nawet 500 GB miejsca na dysku

W skrócie W systemie Windows 11 występuje błąd, przez który ukryty plik tymczasowy CapabilityAccessManager.db-wal może rozrosnąć się do rozmiaru nawet 500 GB.

Użytkownicy mogą sprawdzić rozmiar tego ukrytego pliku za pomocą zewnętrznych narzędzi takich jak TreeSize, WinDirStat lub WizTree.

Microsoft opracował rozwiązanie tego problemu w aktualizacji KB5095093, która dla wszystkich użytkowników zostanie udostępniona 14 lipca, ale można ją pobrać już teraz jako opcjonalne uaktualnienie.

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Jeśli zauważyliście, że na dysku waszego komputera zaczyna brakować miejsca i nie jest to spowodowane waszymi plikami, to nie jesteście z tym problemem sami. Microsoft przyznał, że w Windows 11 jest błąd, który może doprowadzić nawet do utraty kilkuset GB miejsca. Czym to jest spowodowane?

Błąd w Windows 11 spowodowany przez niewidoczny plik

Winowajcą sytuacji jest plik o nazwie CapabilityAccessManager.db-wal. Jest to tymczasowy plik dziennika Write-Ahead tworzony przez usługę camsvc. Rejestruje on żądania aplikacji w tle dotyczące zasobów wrażliwych na prywatność (na przykład kamery czy mikrofonu).

Błąd zidentyfikowany w Windows 11 sprawia, że CapabilityAccessManager.db-wal może rozrastać się do bardzo wielkich rozmiarów. W ekstremalnych sytuacjach jest to nawet 500 GB.

Jak sprawdzić, czy problem dotyczy naszego komputera? Plik jest ukryty, a więc z poziomu ustawień systemu jego namierzenie nie jest możliwe. Można to jednak zrobić z wykorzystaniem narzędzi TreeSize, WinDirStat czy WizTree. Należy odszukać ten plik i następnie zweryfikować jego rozmiar.

Problemy z miejscem na dyskach w Windows 11 rozwiąże nadchodząca aktualizacja

Microsoft namierzył problem i opracował poprawkę dla Windows 11, która zostanie udostępniona wraz z aktualizacją KB5095093. W zasadzie to została ona już oddana w ręce wybranych użytkowników w wersji poglądowej w czerwcu. Jednak dla wszystkich zostanie udostępniona w ramach najbliższego Patch Tuesday, czyli we wtorek 14 lipca.

W oficjalnym wykazie zmian aktualizacji KB5095093 znajduje się następująca informacja.

Ta aktualizacja poprawia wykorzystanie miejsca na dysku dla pliku CapabilityAccessManager.db-wal

Co ciekawe, błąd ten istnieje od dawna. Pierwsze raporty na temat rozrastającego się pliku CapabilityAccessManager.db-wal pochodzą sprzed około roku. Pozostaje wierzyć, że wraz z lipcową aktualizacją problemy z nim zostaną zażegnane raz na zawsze. Jeśli nie chcecie czekać do kolejnego wtorku, to patch KB5095093 można pobrać już teraz. Jest to możliwe z poziomu Windows Update, w ramach dostępu do opcjonalnych aktualizacji.



