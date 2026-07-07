Poważny błąd w Windows 11. Znika nawet 500 GB miejsca na dysku

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Microsoft potwierdził poważny błąd w Windows 11, który objawia się pochłanianiem wolnej przestrzeni na dyskach komputerów. W ten sposób może zniknąć nawet 500 GB miejsca, a zabiera je niewidoczny plik. Na szczęście Microsoft znalazł rozwiązanie tego problemu. Stosowna poprawka została wprowadzona dla Windows 11 w jednej z aktualizacji.

Mężczyzna w okularach przy biurku patrzy na ekran laptopa; na biurku notes i długopisy.
Poważny błąd w Windows 11. Znika nawet 500 GB miejsca na dysku.123RF.com123RF/PICSEL

W skrócie

  • W systemie Windows 11 występuje błąd, przez który ukryty plik tymczasowy CapabilityAccessManager.db-wal może rozrosnąć się do rozmiaru nawet 500 GB.
  • Użytkownicy mogą sprawdzić rozmiar tego ukrytego pliku za pomocą zewnętrznych narzędzi takich jak TreeSize, WinDirStat lub WizTree.
  • Microsoft opracował rozwiązanie tego problemu w aktualizacji KB5095093, która dla wszystkich użytkowników zostanie udostępniona 14 lipca, ale można ją pobrać już teraz jako opcjonalne uaktualnienie.
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Jeśli zauważyliście, że na dysku waszego komputera zaczyna brakować miejsca i nie jest to spowodowane waszymi plikami, to nie jesteście z tym problemem sami. Microsoft przyznał, że w Windows 11 jest błąd, który może doprowadzić nawet do utraty kilkuset GB miejsca. Czym to jest spowodowane?

Błąd w Windows 11 spowodowany przez niewidoczny plik

Winowajcą sytuacji jest plik o nazwie CapabilityAccessManager.db-wal. Jest to tymczasowy plik dziennika Write-Ahead tworzony przez usługę camsvc. Rejestruje on żądania aplikacji w tle dotyczące zasobów wrażliwych na prywatność (na przykład kamery czy mikrofonu).

Błąd zidentyfikowany w Windows 11 sprawia, że CapabilityAccessManager.db-wal może rozrastać się do bardzo wielkich rozmiarów. W ekstremalnych sytuacjach jest to nawet 500 GB.

Jak sprawdzić, czy problem dotyczy naszego komputera? Plik jest ukryty, a więc z poziomu ustawień systemu jego namierzenie nie jest możliwe. Można to jednak zrobić z wykorzystaniem narzędzi TreeSize, WinDirStat czy WizTree. Należy odszukać ten plik i następnie zweryfikować jego rozmiar.

Problemy z miejscem na dyskach w Windows 11 rozwiąże nadchodząca aktualizacja

Microsoft namierzył problem i opracował poprawkę dla Windows 11, która zostanie udostępniona wraz z aktualizacją KB5095093. W zasadzie to została ona już oddana w ręce wybranych użytkowników w wersji poglądowej w czerwcu. Jednak dla wszystkich zostanie udostępniona w ramach najbliższego Patch Tuesday, czyli we wtorek 14 lipca.

W oficjalnym wykazie zmian aktualizacji KB5095093 znajduje się następująca informacja.

Ta aktualizacja poprawia wykorzystanie miejsca na dysku dla pliku CapabilityAccessManager.db-wal
czytamy w wykazie zmian aktualizacji KB5095093 na stronach wsparcia Microsoftu.

Co ciekawe, błąd ten istnieje od dawna. Pierwsze raporty na temat rozrastającego się pliku CapabilityAccessManager.db-wal pochodzą sprzed około roku. Pozostaje wierzyć, że wraz z lipcową aktualizacją problemy z nim zostaną zażegnane raz na zawsze. Jeśli nie chcecie czekać do kolejnego wtorku, to patch KB5095093 można pobrać już teraz. Jest to możliwe z poziomu Windows Update, w ramach dostępu do opcjonalnych aktualizacji.

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Dawid Długosz
Dawid Długosz


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