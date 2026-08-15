Projekt nowego centrum danych. 934 Central Street

934 Central Street to nowy wieżowiec, który ma stanąć w sercu Kansas City w stanie Missouri w USA. Nie będzie on jednak przeznaczony na biura czy mieszkania dla ludzi.

Projekt dotyczy bowiem nowego centrum danych, które zamiast tradycyjnego, rozległego kompleksu zajmującego ogromny teren, przyjmie pionową formę.

Choć zbudowano już inne wielopiętrowe budowle o tym przeznaczeniu, to żadna z nich nie jest tak wysoka, jak planowany 934 Central Street. Jeśli ten wieżowiec powstanie, ma szansę stać się najwyższym na świecie budynkiem od początku projektowanym jako centrum danych.

Pionowe data center. Wieżowiec mógłby pobić rekord

Aktualnie za najwyższy budynek na świecie, który był od zera projektowany jako centrum danych i jest już wykorzystywany w tym celu, uznaje się Namma Data Center Park w Ćennaj (Indie). Główny wieżowiec w tym kompleksie mierzy 92 metry wysokości - ma 11 kondygnacji.

Planowany 934 Central Street w Kansas City ma mieć 20 pięter i ok. 117 metrów wysokości - więc jeśli powstanie, zrzuci dotychczasowego rekordzistę z piedestału. Za projekt nowej budowli odpowiada renomowana pracownia SOM (Skidmore, Owings & Merrill).

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Mniejsza liczba pięter w pionowych centrach danych niż w klasycznym wieżowcu wynika właśnie z przeznaczenia budynku. Każde piętro musi być wyższe, aby pomieścić grube sufity, okablowanie, serwery oraz zaawansowane systemy wentylacji i chłodzenia.

Według SOM wygląd elewacji 934 Central Street ma nawiązywać do okolicznych budynków i bardziej przypominać klasyczny wieżowiec niż centrum danych. Dostępne materiały mówią też o ograniczeniu zależności budynku od infrastruktury miejskiej i wytwarzaniu energii na miejscu. Ma to być odpowiedź na rosnącą krytykę centrów danych związaną z ich wysokim zużyciem energii i wody.

Przyszłość projektu jest niepewna

Choć nowy budynek miałby pełnić przede wszystkim rolę data center, na parterze zaplanowano sklepy i lokale usługowe, aby obiekt nie był całkowicie odizolowaną infrastrukturą techniczną. Projekt jest ponadto tak przemyślany, aby ewentualnie w przyszłości możliwa była jego adaptacja na biura czy mieszkania.

Projekt wciąż jednak budzi mieszane uczucia. Mieszkańcy obawiają się wpływu na lokalny efekt miejskiej wyspy ciepła oraz sprzeciwiają się wyburzeniu istniejącego budynku Western Newspaper Union Building z 1900 r., wpisanego do National Register of Historic Places, który stoi na działce wyznaczonej pod budowę pionowego centrum danych. Jego właściciel współpracuje z organizacją zajmującą się ochroną zabytków, co może zablokować planowaną rozbiórkę.

934 Central Street ma więc opracowaną koncepcję, ale nie można mówić o pewnej budowie. Realizacja projektu pozostaje niepewna.



