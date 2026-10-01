Poznajcie Frodo. Ukraina ujawniła najnowszy bezzałogowy pojazd naziemny

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Frontline Robotics zaprezentowało nową platformę bezzałogową o nazwie Frodo, która ma łączyć funkcje transportera, pojazdu ewakuacyjnego i uzbrojonego robota lądowego. Sześciokołowa konstrukcja została zaprojektowana tak, aby wykonywać zadania, w których wysyłanie człowieka lub klasycznego pojazdu może wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem.

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Bezzałogowy pojazd naziemny Frodo z wieżyczką strzelecką jedzie przez piaszczysty, zalesiony teren.
Frodo to nowy ukraiński bezzałogowy pojazd naziemny. Może transportować zaopatrzenie, ewakuować rannych i zmienić się w platformę bojowąYouTube/Frontline Robotics (screen z nagrania)domena publiczna

Frodo wykorzystuje układ 6×6 z sześcioma niezależnymi silnikami elektrycznymi oraz adaptacyjnym, niezależnym zawieszeniem. Prześwit można regulować w zakresie od 170 do 330 mm, co ma ułatwiać pokonywanie trudnego terenu. Producent zastosował także bezpowietrzne koła, a konstrukcja może zachować mobilność nawet po utracie koła lub uszkodzeniu jednego z modułów akumulatorowych. Nisko położony środek ciężkości ma natomiast poprawiać stabilność.

Do 400 kg ładunku i 150 km zasięgu

Frodo osiąga maksymalnie 40 km/h, choć przy przewożeniu ładunku zalecana prędkość wynosi około 30 km/h. Oficjalnie deklarowany zasięg sięga 150 km na utwardzonej nawierzchni, natomiast w terenie z rekomendowanym obciążeniem może spaść do około 90 km.

Platforma może przewozić do 400 kg ładunku, ale producent określa 200 kg jako zalecaną efektywną ładowność. Robot wyposażony jest ponadto w dwa szybko wymienialne akumulatory, według Frontline Robotics proces ten zajmuje w pojedynkę ok. 2 min. Frodo może również korzystać z różnych kanałów komunikacji, w tym Starlink i ELRS, a opcjonalnie także LTE, Silvus czy TBS.

Transporter może zamienić się w robota bojowego

Modułowa konstrukcja pozwala wykorzystać Frodo nie tylko do przewożenia zaopatrzenia czy ewakuacji rannych, bo platformę można połączyć z opracowaną przez Frontline Robotics zdalnie sterowaną wieżą Buria. Ten system może z kolei współpracować m.in. z automatycznymi granatnikami Mk 19 i RDS40 oraz ciężkim karabinem maszynowym Browning M2. Producent deklaruje możliwość zdalnego prowadzenia ognia, stabilizację oraz system kierowania ogniem z kalkulatorem balistycznym.

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To rozwiązanie nie jest zresztą ograniczone do Frodo, bo Buria była już integrowana z innymi ukraińskimi platformami bezzałogowymi, a Frontline Robotics podpisało również porozumienie z duńsko-ukraińską firmą Dropla dotyczące połączenia wieży z robotem Logist i wspólnego rozwoju systemów wykrywania zagrożeń wykorzystujących AI.

Warto zaznaczyć, że Frodo jest już kolejnym elementem szerszej strategii Frontline Robotics. Firma rozwija również bezzałogowe statki powietrzne, w tym bombowiec Linza 3.0 wyposażony w nawigację wizualno-inercyjną oraz rozpoznawczy Zoom 3.0 przystosowany do działania w warunkach aktywnego przeciwdziałania elektronicznego. Według szefa Frontline Robotics Jewhena Tretiaka przyszłe pole walki będzie coraz bardziej zrobotyzowane, a rozwój platform naziemnych jest naturalnym kolejnym etapem po upowszechnieniu dronów powietrznych.

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