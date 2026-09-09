Premiera AirPods 5. Znamy ceny nowych słuchawek Apple

W skrócie Apple oficjalnie zaprezentowało nową generację słuchawek bezprzewodowych AirPods 5, które dostępne będą w dwóch wariantach, w tym jednym z aktywną redukcją szumów (ANC).

Ceny nowych słuchawek Apple w Polsce wzrosły względem poprzedniej generacji, a producent pozycjonuje je wyżej cenowo niż konkurencyjne modele od Samsunga czy Oppo.

Nowy model AirPods 5 oferuje wydłużony czas pracy na baterii oraz ulepszoną jakość dźwięku względem swoich poprzedników, mimo zachowania podobnej stylistyki zewnętrznej.

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Za nami wrześniowa konferencja Apple, która upłynęła pod znakiem nowych iPhone'ów. Na tym nie koniec, bo firma zaprezentowała znacznie więcej produktów. Wśród nich znalazły się słuchawki bezprzewodowe AirPods 5. Zobaczmy ceny oraz funkcje i udoskonalenia, które wprowadza nowy model.

Ceny słuchawek bezprzewodowych Apple AirPods 5

Apple ponownie przygotowało dwa warianty nowych słuchawek bezprzewodowych. Droższy model wzbogacono pudełeczko z ładowaniem bezprzewodowym. Cennik na polski rynek poznamy za chwilę. Poniżej kwoty w dolarach.

Apple AirPods 5 - 129 dolarów

Apple AirPods 5 z pudełeczkiem do ładowania bezprzewodowego - 149 dolarów

Ceny tegorocznych słuchawek w porównaniu do AirPods 4 z ANC z 2024 r. nie wzrosły, ale tanio nie jest, ale zawsze można rozważyć produkty konkurencji. Samsung Galaxy Buds 4 z ANC można dziś kupić za nieco ponad 500 złotych. Natomiast Oppo Enco X3s za mniej niż 400 złotych.

Zmiany i nowości w słuchawkach Apple AirPods 5

Słuchawki bezprzewodowe Apple AirPods 5 na pierwszy rzut oka przypominają poprzednią generację z numerkiem 4. Pod tym względem niewiele się zmieniło. Mimo to producent wprowadził szereg nowości oraz usprawnień i te sprawiają, że nowy model jest po prostu znacznie lepszy.

Apple w AirPods 5 wydłużyło czas pracy na baterii. W przypadku podstawowej wersji słuchawek jest to nawet 5 godzin na jednym ładowaniu z ANC (z włączoną funkcją). Droższa wersja ma pudełeczko do ładowania bezprzewodowego i końcówki ze wsparciem dla gestów dotykowych znane z edycji Pro.

Ponadto Apple w słuchawkach bezprzewodowych AirPods 5 zdecydowało się na udoskonalenia obejmujące jakość dźwięku. Nowy model gra po prostu lepiej, choć to oczywiście wykażą dopiero niezależne testy. Ponadto skuteczność ANC zwiększono o 50 proc. względem 4. generacji.



